«فلاي دبي» تُطلق باقات عطلات «اللحظات الأخيرة» في العيد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت «فلاي دبي» باقات عطلات خاصة للحظات الأخيرة تتيح حجز باقات عطلات متكاملة قبيل فترة قصيرة من العيد وبأسعار تبدأ من 1599 درهماً.

وتشمل عروض اللحظات الأخيرة من «فلاي دبي» وجهات تتمتع بشعبية عالية بين المسافرين، مثل باكو وسراييفو وتبليسي ويريفيان وزنجبار، وتشمل الأسعار رحلات الطيران والإقامة في الفنادق.

وستكون باقات العطلات متاحة للحجز اعتباراً من 28 أبريل للسفر خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 5 مايو. ومع بدء كثير من الدول في التخفيف من قيود السفر تمثل باقات عطلات اللحظات الأخيرة فرصة كبيرة لعشاق السفر والعطلات لاستكشاف هذه الوجهات خلال عطلة العيد وبأسعار تلائم مختلف الاحتياجات.

وابتداءً من 1599 درهماً للشخص لمدة ثلاث ليالٍ، بما في ذلك رحلات الطيران والإقامة في فندق أربع نجوم ووجبة الإفطار، في باكو بأذربيجان. كما يمكن ابتداء من 1799 درهماً للشخص السفر إلى تبليسي في جورجيا، في باقة تشمل رحلات الطيران والاقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق ثلاث نجوم.

وبالنسبة ليريفيان في أرمينيا، تشمل الباقة، الإقامة في فندق لمدة ثلاث ليالٍ شاملة رحلات الطيران والإقامة في فندق ثلاث نجوم ووجبة الإفطار بأسعار تبدأ من 1849 درهماً للشخص.

وابتداء من 2249 درهماً للشخص لمدة ثلاث ليالٍ، بما في ذلك الإقامة في فندق ثلاث نجوم في زنجبار، شاملة وجبة الإفطار.

كما تشمل العروض مدينة سراييفو في البوسنة، حيث يمكن السفر اليها ابتداء من 2899 درهماً للشخص لمدة ثلاث ليالٍ، بما في ذلك الاقامة في فندق أربع نجوم شاملة وجبة الإفطار. كما تشمل باقات عطلات اللحظات الأخيرة وجهات مثل عمان والعلا لوبليانا وسالزبورغ وتيرانا بأسعار تبدأ من 1140 درهماً.

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