اطلاق مشروع الامتداد الجديد لسوق الذهب في دبي

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت "إثراء دبي"، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل لـ"مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن افتتاح امتداد سوق الذهب في دبي الذي يضم أكثر من 295 متجراً، 50 متجراً منها فتحت أبوابها لاستقبال المتسوقين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي، عصام كلداري: "يكرم امتداد سوق الذهب إرث دبي التجاري، ونفخر جداً لكوننا جزءاً من هذا المشروع. تمت ترقية هذه المنطقة التاريخية لتوفير تجربة غنية واستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار. سيساهم موقعه في المركز التجاري الأصيل في دبي في جعله واحداً من أهم معالم الجذب الثقافية في دبي ووجهة عالمية للمجوهرات لتعزيز لقب دبي مدينة الذهب".

من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية، دبي للاقتصاد والسياحة، ليلى سهيل: "من أجل تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للمجوهرات، نظمت مجموعة دبي للمجوهرات العديد من المبادرات لإحياء قطاع الذهب ودفعه للأمام مع إعادة الافتتاح بعد جائحة كورونا. مع هذا الحفل الافتتاحي لتوسعة سوق الذهب، نكون قد حققنا إنجازًا آخر. يقع الامتداد الجديد أمام سوق الذهب الشهير في دبي، وفي الخلفية خور ديرة، سيقدم امتداد سوق الذهب تجربة راقية ومريحة من شأنها تعزيز تجربة زيارة سوق الذهب في دبي".

وأكد مدير إدارة التسويق في شركة "إثراء دبي" للتطوير العقاري، سامي عيد، إن "مشروع امتداد سوق الذهب في دبي يأتي ضمن المرحلة الأولى التي تعمل الشركة عليها من مشروع (إثراء ديرة) والذي يتضمن تطوير 2200 وحدة سكنية". وأضاف أن "المرحلة الأولى من مشروع (إثراء ديرة) من المنتظر ان يتم الانتهاء من إنجازها خلال نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل".

من جهته، قال مدير إدارة العقارات لمنطقة ديرة في شركة "إثراء دبي"، شعيب عبد الرحيم، إن "مشروع إمتداد سوق الذهب في دبي والمواجه لمنطقة سوق الذهب القديم في منطقة ديرة يتضمن 295 متجرا ونحو 230 مكتبا إداريا وبنسب إشغال وصلت حاليا إلى ما يتجاوز 70%، فيما يتضمن نحو 300 وحدة سكنية بإحجام مختلفة وبنسب إشغال تجاوزت 95% حتى الأن".

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبد الله، إن "الامتداد الجديد لسوق الذهب جعل منطقة سوق الذهب في دبي بمثابة أكبر تجمع على مستوى العالم يضم شركات الذهب والمجوهرات، فتحول السوق والذي كان يبلغ من قبل نحو 400 متر مربع إلى مركز تجاري ضخم لصناعة الذهب"، لافتا إلى أن "التوسعة الجديدة تدعم استقطاب استثمارات وشركات دولية جديدة في صناعة الذهب".

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