19 مليون نزيل.. و75 مليون ليلة فندقية في الدولة خلال 2021

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

عقد «مجلس الإمارات للسياحة»، أمس، اجتماعه الأول لعام 2022، برئاسة وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي. واستعرض المجلس نتائج أداء القطاع السياحي والمنشآت الفندقية في الدولة خلال عام 2021، ونسب النمو التي تم تحقيقها في العديد من المؤشرات السياحية، كما اطلع على خطط الترويج للسياحة الوطنية في الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن جهود تطوير منظومة البيانات السياحية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.

القطاع الفندقي

وأظهرت نتائج القطاع لعام 2021 أن المنشآت الفندقية في الدولة استقطبت 19 مليون نزيل فندقي بنمو يزيد على 29%، مقارنة بأعداد النزلاء لعام 2020، فيما استحوذت السياحة الداخلية على نسبة 58% من إجمالي عدد النزلاء مقابل 42% للنزلاء من خارج الدولة. كما حققت المنشآت الفندقية في عام 2021 عائدات بقيمة 28 مليار درهم، محققةً نمواً يصل إلى 70%، مقارنة بعام 2020.

عدد المنشآت

وتم خلال العام 2021 حجز أكثر من 75 مليون ليلة فندقية، بزيادة نسبتها 42%، مقارنة بعام 2020، فيما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 67%، علماً بأن هذه النسبة تمثل إحدى أعلى النسب المحققة في الوجهات السياحية على مستوى العالم. إلى ذلك، ازداد عدد المنشآت الفندقية في الدولة خلال عام 2021 بنسبة 5%، مقارنة بنظيرتها لعام 2020 ليبلغ 1144 منشأة، كما تم خلال فترة المقارنة نفسها تحقيق زيادة في عدد الغرف الفندقية بنسبة 8%، لتصل إلى 194 ألف غرفة في إمارات الدولة كافة.

نتائج متميزة

وقال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إن «القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل تحقيق نتائج إيجابية متميزة، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة، وتضافر الجهود الوطنية لتطوير البيئة السياحية للدولة، لتكون في مصاف أفضل الوجهات السياحية في العالم، وتقديم منتجات وخدمات سياحية متكاملة تعزز مكانة الإمارات مقصداً سياحياً مفضلاً ومستداماً للسياح من داخل الدولة أو للسياح الدوليين».

وأشار إلى أهمية إسهام الفعاليات والمبادرات الكبرى التي نظمتها الدولة خلال المرحلة الماضية في تحقيق هذه النتائج ورفد السياحة الوطنية بمقومات تنموية كبيرة، في مقدمتها «إكسبو 2020 دبي»، الذي نجح في استقطاب أكثر من 24 مليون زيارة، وحملة «أجمل شتاء في العالم» بنسختها الثانية التي حققت خلال شهر ونصف الشهر إيرادات وصلت إلى 1.5 مليار درهم، وجذبت أكثر من 1.3 مليون سائح محلي.

وشدد الفلاسي على أهمية تضافر الجهود بين وزارة الاقتصاد ودوائر وهيئات السياحة المحلية والجهات الحكومية المعنية، لوضع خطط وبرامج متكاملة لتنمية السياحة الخارجية وزيادة استقطاب السياح الدوليين من مختلف دول العالم، لاسيما في ضوء الزيادة الكبيرة في معدلات التعافي السياحي عالمياً، ووجود فرص متنامية لفتح أسواق جديدة تعزّز مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية.

الحساب الفرعي

إلى ذلك، استعرض المجلس جهود الجهات المعنية في مشروع «الحساب الفرعي للسياحة»، الذي يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية للتنمية السياحية في الدولة، وتشارك فيه أكثر من 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ويهدف إلى تطوير منظمة إحصائية متكاملة على المستوى الوطني، ما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتطوير الأنظمة البشرية، والتكنولوجيا المتكافئة لدعم عملية صناعة القرار في الدولة.

• عدد الغرف الفندقية يرتفع 8% إلى 194 ألف غرفة في الدولة.



• 1144 منشأة فندقية في عام 2021، بزيادة نسبتها 5% عن عددها في عام 2020.

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