عمومية «إعمار العقارية» تصادق على توزيع أرباح بـ 15% من رأس المال

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت «شركة إعمار العقاريّة»، أول من أمس، الاجتماع السنوي لجمعيّتها العموميّة، حيث ناقش أعضاء مجلس الإدارة الأداء الذي حقّقته الشركة خلال عام 2021، والذي نجحت في تحقيقه من خلال الإجراءات الصارمة التي تبنّتها الشركة والتي أسهمت بدورها في استمراريّة سير أعمالها بالمستوى المطلوب على مدار العام.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنه تم خلال الاجتماع، المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 15% من رأس المال، فضلاً عن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2021 عن نشاط الشركة، ومركزها المالي، وتقرير مدقّق الحسابات.

وأكدت «إعمار» أنها تسعى باستمرار إلى تحقيق القيمة لمساهميها من خلال تقديم أفضل خدمة للمتعاملين، والريادة في الابتكار في جميع المنتجات والخدمات التي تقدّمها الشركة، وهو ما أدّى إلى تحقيق الشركة مبيعات عقارية بلغت 33.762 مليار درهم (9.192 مليارات دولار) في عام 2021، هي الأعلى على الإطلاق.

كما أعلنت «إعمار» عن مبيعات متراكمة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 46.057 مليار درهم (12.539 مليار دولار)، والتي سيتمّ الاعتراف بها كإيرادات خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأفادت «إعمار العقارية» عن تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين قدرها 9.343 مليارات درهم (2.544 مليار دولار)، وإجمالي إيرادات قدرها 28.270 مليار درهم (7.697 مليارات دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وقال مؤسّس «شركة إعمار العقارية»، محمد العبّار، إن المجموعة متفائلة لعام 2022، وتركّز باستمرار على تحقيق التميّز التشغيلي، وزيادة العائد على الاستثمار بالنسبة لمساهمينا، وتعزيز رضا المتعاملين.

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