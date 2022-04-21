«حديد الإمارات أركان» تحقق وفورات مالية بـ220 مليون درهم خلال 2021

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة حديد الإمارات أركان»، عن تحقيق مكاسب مالية بقيمة 220 مليون درهم خلال العام 2021، تماشياً مع استراتيجية المجموعة الهادفة إلى تعزيز قيم الابتكار في صميم أعمالها وأنشطتها، مع إيجاد أفضل الحلول التي تعزز قدرتها على مواكبة الاحتياجات المستقبلية.

وأفادت في بيان، بأنها تتبنّى ثقافة مؤسسية قائمة على المعرفة والابتكار، لافتة إلى أن حلول وأفكار الموظفين المبتكرة من خلال برنامج التحول المؤسسي «نماء»، أسهمت في تحقيق وفورات بقيمة 220 مليون درهم عقب تنفيذ سلسلة من التحسينات والتطورات عبر آليات وعمليات الإنتاج. كما أصبحت «حديد الإمارات» في فبراير 2020 أول مصنّع للحديد في العالم ودولة الإمارات يحصل على شهادة (ISO 56002:2019) في إدارة الابتكار، تكريماً لجهود الشركة ومساعيها المبذولة في اعتماد أحدث الحلول التكنولوجية، والتزامها بأفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد. وخلال السنوات الماضية، حصلت «حديد الإمارات» على ثلاث براءات اختراع من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، كان آخرها بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أركان» والرئيس التنفيذي لـ«شركة حديد الإمارات»، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن «حديد الإمارات» تكرس لجنة علمية وفريق عمل متخصصاً في الابتكار لدعم جهودها في تسريع وتيرة مساعيها نحو دمج ثقافة البحث والتطوير عبر كافة وحدات الأعمال، مع مواصلة التعاون مع المؤسسات الخارجية لإحراز مزيد من الإنجازات والنجاحات العملية.

وأضاف: «تتماشى خططنا نحو التحوّل الرقمي مع تطلعات الثورة الصناعية الرابعة، هدفاً إلى إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمُعزز، وبالتالي الارتقاء بكفاءة عملياتنا عبر أنشطتنا كافة، ومن ثمّ تحقيق مكاسب مالية».

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