ريم الهاشمي: أميركا اللاتينية تمتلك امكانات هائلة والإمارات ماضية في تعزيز شراكاتها الإستراتيجة

أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن اهتمام دولة الإمارات بأميركا اللاتينية لا يعُد وليد اليوم، إذ تجمعنا استثمارات وعلاقات تجارية تمتد عبر عدة عقود مع دول المنطقة وتتنامى اليوم التطلعات لتوطيد هذه الروابط، واكتشاف أسواق وفرص استثمارية جديدة، وفتح آفاق أوسع للشراكة.

وقالت ريم الهاشمي في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية "EFE" : بالنسبة إلى دولة الإمارات، فإن أميركا اللاتينية تتميز بوجود إمكانات هائلة، لا تنحصر في مجالي الطاقة والبنية التحتية فحسب، بل تشمل كذلك الأمن الغذائي والتكنولوجيا والابتكار والرعاية الصحية.

وتركز دولة الإمارات على تعزيز الروابط بين الشعوب والعلاقات التجارية، بدعم من الدول التي تساهم في إتاحة المجال لهذه الشراكات.

وأضافت ريم الهاشمي: تهدف دولة الإمارات إلى ترسيخ العلاقات مع أميركا اللاتينية، من خلال التجارة والاستثمار والربط الجوي وترسيخ التفاهم المتبادل وتتجسد الفرصة الحقيقية في تبادل الخبرات وبناء شراكات تحقق الفائدة المتبادلة لكلتا المنطقتين.

وقالت ريم الهاشمي: تنظر دولة الإمارات إلى إمكانات أميركا اللاتينية على المدى البعيد بما في ذلك قطاعات الطاقة، والموانئ والمطارات والسكك الحديدية، والغذاء والزراعة، إلى جانب قطاعات المستقبل كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث نرى فرصاً واعدة لتحقيق النمو المشترك.

وأكدت ريم الهاشمي أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً عملياً، حيث تؤمن الدولة بأهمية مواصلة المشاركة الفاعلة والتواصل البناء حول نهج الدولة وأهدافها وسبل إرساء مستقبل أفضل على نحو مشترك.

وقالت ريم الهاشمي : حققنا تقدماً ملحوظاً في علاقاتنا مع أميركا الجنوبية، ويجب تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة لهذه العلاقة والتي توفر فرصا استثمارية واعدة كما نهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في أميركا اللاتينية على النظر إلى دولة الإمارات ليس باعتبارها سوقا فحسب، وإنما مركزا إقليميا للوصل إلى أسواق أوسع.

وأوضحت ريم الهاشمي أن دولة الإمارات كثفت منذ جائحة كوفيد-19 جهودها في فتح الأسواق وتقليص الحواجز التجارية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيث توصلت الدولة إلى 38 اتفاقية خلال السنوات الخمس الماضية، شملت دولاً مثل كوستاريكا وكولومبيا وتشيلي، والتي ساهمت في ترسيخ أسس أكثر صلابة للتجارة والاستثمار وتعزيز الترابط.