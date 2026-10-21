«دوكاب» تستعرض قدراتها التصنيعية في الإمارات خلال «ويتيكس 2026»

تستعرض «دوكاب»، الشركة الإماراتية الرائدة في توفير حلول الطاقة وتوريد كابلات الطاقة المتقدمة، قدراتها التصنيعية خلال مشاركتها في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر. وتُسلّط مشاركة الشركة في هذا المعرض الضوء على دور الخبرات التصنيعية في دولة الإمارات في دعم شبكات الطاقة الموثوقة، ومواكبة مسيرة تحول الطاقة، وتمكين البنية التحتية الحيوية في الأسواق المحلية والدولية.

ومع التوسع في توليد الطاقة من المصادر المتجددة ومنخفضة الكربون، تبرز أهمية الاستثمار في البنية التحتية لنقل الطاقة وتوزيعها، بما يضمن ربط القدرات الإنتاجية الجديدة بالشبكات، وتوفير إمدادات كهرباء موثوقة للمجتمعات والقطاعات الصناعية. وفي هذا الإطار، أسهمت «دوكاب» بحلولها المتخصصة للكابلات في عدد من مشاريع الطاقة الرائدة في دولة الإمارات، من بينها مشروع الظفرة للطاقة الشمسية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية.

كما تؤكد مشاركة «دوكاب» أهمية مواصلة الابتكار في تصميم الكابلات، وتطوير المواد المستخدمة في تصنيعها وتحسين عمليات الإنتاج، بما يلبي المتطلبات المتطورة للسلامة والأداء والكفاءة. وتُمثّل هذه القدرات ركيزة أساسية لتلبية احتياجات التطبيقات المتزايدة في قطاعات المرافق والصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركة في الأسواق الدولية.

جدير بالذكر أن «دوكاب» حققت نسبة 96.58% في برنامج القيمة المحلية المضافة، فيما تحصل على نحو 40% من موادها الخام الصناعية من مصادر محلية، وتعكس هذه المؤشرات إسهام الشركة في تعزيز المنظومة الصناعية في دولة الإمارات، ودعم مستهدفات «عملية 300 مليار»، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتطوير القدرات الوطنية اللازمة للبنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة.

وعلى الصعيد الدولي، وردت «دوكاب» كابلات للجهد العالي جداً بجهد 220 كيلوفولت، لربط محطة شمال بنغازي الفرعية التابعة للشركة العامة للكهرباء في ليبيا بمجمع شركة توسيالي صلب للصناعات الحديدية المشتركة في بنغازي، وتم تصميم نظام الكابلات لنقل الطاقة من شبكة النقل الوطنية إلى المجمع الصناعي، بما يبرز توظيف المنتجات المصنّعة في دولة الإمارات في تنفيذ مشاريع كبرى للبنية التحتية الصناعية.

وخلال مشاركتها في «ويتيكس 2026»، تستعرض «دوكاب» محفظتها من حلول الكابلات والبنية التحتية للطاقة في الجناح TSP-4، قاعة زعبيل 1. ويوفر المعرض منصة للتواصل مع شركات المرافق ومطوري المشاريع والعملاء الصناعيين، والتعرّف إلى احتياجاتهم المتغيّرة، واستكشاف فرص الشراكة التي تسهم في تطوير بنية تحتية موثوقة، ودعم النمو على المدى الطويل.