فلاي دبي تستأنف رحلاتها الى القصيم في السعودية

المصدر: دبي ، الإمارات اليوم

أعلنت فلاي دبي ، اليوم أن رحلاتها إلى القصيم في المملكة العربية السعودية ستستأنف اعتبارا من الاول من مايو المقبل بواقع رحلة يوميا . وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تخدمها الناقلة في المملكة إلى ثماني وجهات.

وسعت فلاي دبي شبكة وجهاتها لتصل اليوم الى اكثر من 95 وجهة في 50 دولة يدعمها اسطول حديث يتألف من 63 طائرة من طراز بوينغ 737. ومع استئناف الرحلات اليومية إلى القصيم ، نمت شبكة فلاي دبي في المملكة العربية السعودية الآن إلى ثماني وجهات بما في ذلك العلا والدمام وجدة والمدينة المنورة والرياض والطائف وينبع .

وستعمل الرحلات إلى مطار القصيم الدولي (ELQ) يوميًا من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي (DXB) في الفترة ما بين 1 مايو و 9 مايو. سيتم تشغيل هذه الرحلات مؤقتًا من دبي وورلد سنترال (DWC) خلال مشروع تجديد المدرج الشمالي الذي أعلنت عنه مطارات دبي والمقرر تنفيذه في الفترة من 09 مايو إلى 22 يونيو 2022. وستستأنف الرحلات إلى القصيم من مطار دبي الدولي (DXB) اعتبارًا من 23 يونيو .

تبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من دبي إلى القصيم من 4500 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1،450 درهما. فيما تبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من القصيم إلى دبي من 4،500 ريال سعودي وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1،390 ريال سعودي.

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