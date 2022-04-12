«ديوا».. أكبر شركة مدرجة في «دبي المالي» بقيمة سوقية 124 مليار درهم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

بدأ اليوم تداول أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في سوق دبي المالي تحت الرمز «DEWA».

وباكتمال إدراجها، أصبحت هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر شركة مدرجة في السوق بقيمة سوقية تبلغ 124 مليار درهم (33.8 مليار دولار) بناءً على سعر طرحها النهائي الذي تم تحديده الأسبوع الماضي عند 2.48 درهم للسهم الواحد.

واشتمل الطرح على بيع الشركة تسعة مليارات سهم تمثل 18% من رأسمالها المُصدر، لتبلغ حصيلة الطرح الإجمالية 22.3 مليار درهم (6.1 مليارات دولار)، مع احتفاظ حكومة دبي بحصة تمثل 82% من رأس المال المُصدر للشركة، وأصبح الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر اكتتاب عام على الإطلاق في تاريخ أسواق المال بدولة الإمارات، والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2022.



طلب قوي

وشهدت «ديوا» طلباً قوياً وإقبالاً استثنائياً على أسهمها من مختلف شرائح المستثمرين، حيث تلقت طلبات اكتتاب فاقت الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين).

وقرع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي، احتفالاً بالإدراج، بحضور رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال المري، والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حامد علي، إضافة إلى عدد من المسؤولين.



قصة نجاح

وقال الطاير: «يشكل إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم في سوق دبي المالي، بداية فصل جديد في قصة نجاح ونمو الهيئة، وأود أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لدعمهم الكبير للهيئة».



ثقة كبيرة

أضاف الطاير: «بصفتها المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، كانت الهيئة ولا تزال مساهماً رئيسياً في المسيرة التنموية الشاملة للإمارة، وجزءاً لا يتجزأ من اقتصادها المزدهر. ويعكس الاهتمام الواسع الذي شهدناه من جانب المستثمرين من المؤسسات والأفراد، الثقة الكبيرة بالهيئة كشركة مرافق عالمية رائدة. ونحن فخورون بإتاحة الفرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مستقبل الهيئة ودورها المهم في دعم نمو دبي والتحول الذي يشهده قطاع الطاقة في الإمارة».



قوة دفع كبيرة

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال المري: «يُسعدنا الترحيب بإدراج أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي، إذ يمنح هذا الإدراج قوة دفع كبيرة لاستراتيجية السوق الهادفة إلى تنويع القطاعات، من خلال طروحات عامة وإدراجات لشركات رائدة تنتمي إلى قطاعات اقتصادية متنوعة، بما يُعزز حضور تلك القطاعات في السوق، لا سيما أنها تلعب دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي بدبي ودولة الإمارات».

وأكد المري أن هذه الخطوة المفصلية تُعد انعكاساً لرؤية القيادة، وتنفيذاً لاستراتيجية دبي الهادفة إلى تطوير أسواقها المالية، وتعزيز مكانتها كمركز حيوي عالمي لأسواق رأس المال، مشدداً على أن هذا الطرح العام يعكس الثقة الكبيرة التي توليها مختلف الشركات إزاء سوق دبي المالي، وما يوفره للشركات المدرجة من بنية أساسية وتنظيمية عالمية المستوى، وخدمات متطورة، وامتلاكه قاعدة مستثمرين ضخمة ومتنوعة، ما يجعله الخيار المفضل للشركات، لتنفيذ اكتتابات عامة، وجمع التمويلات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات النمو.



تفاؤل مستقبلي

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حامد علي، إن طرح أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي، وإدراجها في سوق دبي المالي، يتيح للمستثمرين عموماً، ومستثمري الدخل على وجه الخصوص، فرصة المشاركة في نجاح ونمو أحد أبرز القطاعات الحيوية، إذ يتسم قطاع المرافق العامة عادة بالاستقرار والنمو المستدام.

وأضاف: «بطبيعة الحال، فإن هذا الإدراج وما سيعقبه من إدراجات مماثلة ضمن خطة حكومة دبي لطرح 10 شركات، سيسهم في توسعة رقعة السوق وتعميقه، وفي تنويع الفرص الاستثمارية. إننا متفائلون إزاء الآفاق المستقبلية للاكتتابات العامة، والإدراجات في السوق في ضوء الاتصالات الجارية مع العديد من الشركات الساعية إلى التوسع وتطوير أعمالها، مدفوعةً بالثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني، والمتحمسة للاستفادة من التطورات التنظيمية العديدة التي تم إدخالها في الآونة الأخيرة، ما عزز من جاذبية السوق، ومنح تلك الشركات بدائل متنوعة لتنفيذ هذه الخطوة الاستراتيجية».



قطاع المرافق العامة

يذكر أنه تم ضم أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي إلى قطاع المرافق العامة، مع عدم تطبيق الحدود السعرية المُعتمدة لتحركات الأسهم في اليوم الأول للتداول، على أن يتم تطبيقها في اليوم التالي للإدراج، علماً بأن سعر الاكتتاب للسهم بلغ 2.48 درهم.

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