«فلاي دبي» تطلق باقات عيد الفطر بأسعار تبدأ من 1949 درهماً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت «شركة فلاي دبي»، عروضها الخاصة بعطلة عيد الفطر، والتي تشمل باقات عطلات بأسعار تبدأ من 1949 درهماً للشخص.

وأفادت الشركة في بيان، بأن باقات العطلات ستكون متاحة للحجز حتى 20 أبريل 2022، للسفر خلال الفترة من 30 أبريل حتى الخامس من مايو 2022.

وتشمل باقة عطلات يريفان في أرمينيا، رحلات الطيران، والإقامة في فندق من فئة ثلاث نجوم لمدة ثلاث ليالٍ، ووجبة الإفطار، والتنقلات بأسعار تبدأ من 1999 درهماً للشخص.

بدورها، تبدأ باقات باكو في أذربيجان من 1949 درهماً للشخص، لمدة ثلاث ليالٍ، بما في ذلك رحلات الطيران، والإقامة في فندق أربع نجوم، ووجبة الإفطار، والتنقلات.

أما باقة عطلات بيشكيك في قيرغيزستان، فتبدأ من 2299 درهماً للشخص، ولفترة ثلاث ليالٍ، تتضمن الإقامة في فندق من فئة ثلاث نجوم، ووجبة الإفطار، والتنقلات، في حين تبدأ باقة عطلات مدينة إسطنبول التركية من 2499 درهماً للشخص، تشمل الإقامة في فندق من فئة ثلاث نجوم لفترة ثلاث ليال، ووجبة الإفطار، والتنقلات. وذكرت «فلاي دبي» أن باقة عطلات المالديف تبدأ من 4794 درهماً للشخص، لمدة ثلاث ليال، تتضمن الإقامة في فندق من فئة أربع نجوم، ووجبة الإفطار والتنقلات.

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