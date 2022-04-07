«فلاي دبي» تطلق باقات عيد الفطر بأسعار تبدأ من 1949 درهماً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت «شركة فلاي دبي للطيران»، عروضها الخاصة بعطلة عيد الفطر، والتي تشمل باقات عطلات متكاملة إلى عدد من الوجهات التي تتمتع بشعبية كبيرة بين مسافري الناقلة بأسعار تبدأ من 1949 درهماً للشخص.

وجهات العطلات

وأفادت الشركة في بيان لها بأن باقات العطلات تشمل وجهات: يريفيان، باكو، بيشكيك، إسطنبول، والمالديف، لافتة إلى أن توفير هذه العروض خلال عطلة عيد الفطر يأتي مع تنامي الطلب على السفر، وتوجه كثير من الدول إلى تخفيف القيود، في وقت تحظى فيه هذه الوجهات بشعبية كبيرة بين مسافري الناقلة، خصوصاً خلال عطلات الأعياد.

ولفتت «فلاي دبي» إلى أن العطلات التي تقدمها توفر مجموعة واسعة ومتنوعة من الباقات بما في ذلك رحلات الطيران ذهاباً وعودة، والإقامة في الفنادق، بأسعار تلائم مختلف شرائح المسافرين.

وأوضحت أن باقات عطلات عيد الفطر ستكون متاحة للحجز حتى 20 إبريل 2022، للسفر خلال الفترة من 30 إبريل وحتى الخامس من مايو 2022.

عروض الباقات

ووفقاً لـ«فلاي دبي»، تشمل باقة عطلات يريفيان في أرمينيا،رحلات الطيران، والإقامة في فندق من فئة ثلاث نجوم لمدة ثلاث ليالٍ، ووجبة الإفطار، والتنقلات بأسعار تبدأ من 1999 درهماً للشخص.

بدورها، تبدأ باقات باكو في أذربيجان من 1949 درهماً للشخص، لمدة ثلاثة ليالٍ، بما في ذلك رحلات الطيران، والإقامة في فندق أربع نجوم، ووجبة الإفطار، والتنقلات.

أما باقة عطلات بيشكيك في قيرغيزستان، فتبدأ من 2299 درهماً للشخص، ولفترة ثلاث ليالٍ تتضمن الإقامة في فندق من فئة ثلاث نجوم، ووجبة الإفطار، والتنقلات، في حين تبدأ باقة عطلات مدينة إسطنبول التركية من 2499 درهماً للشخص، تشمل الإقامة في فندق من فئة ثلاث نجوم لفترة ثلاث ليال، ووجبة الإفطار، والتنقلات.

وذكرت «فلاي دبي» أن باقة عطلات المالديف تبدأ من 4794 درهماً للشخص، لمدة ثلاث ليال، تتضمن الإقامة في فندق من فئة أربع نجوم، ووجبة الإفطار، والتنقلات.



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