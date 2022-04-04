«برلينجتون».. ناطحة سحاب تجارية ترتفع 191 متراً عن سطح الأرض

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«برلينجتون» مشروع برج تجاري شاهق الارتفاع يقع في منطقة «الخليج التجاري».

يرتفع البرج عن سطح الأرض 191 متراً، ويضم مكاتب، ومحال تجارية ومطاعم.

يضم البرج المطل على «برج خليفة» أيضاً مواقف سيارات، ومصاعد سريعة، ونادياً مجهزاً بأحدث الأجهزة الرياضية، فضلاً عن بركة سباحة.

يحيط بالبرج العديد من الأبراج التجارية في منطقة الخليج التجاري، ويتميز بقربه من «داون تاون دبي» و«حي دبي للتصميم»، وشارع الشيخ زايد، إضافة إلى مطار دبي الدولي الذي يمكن الوصول إليه خلال 20 دقيقة بالسيارة.

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