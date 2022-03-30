الأسهم المحلية ترفع مكاسبها في جلستين إلى 25 مليار درهم

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها بعدما ربحت 11.7 مليار درهم في جلسة أمس، ما رفع من إجمالي مكاسبها خلال جلستين إلى نحو 25.07 مليار درهم.

وبلغت المكاسب السوقية لسوق أبوظبي في الجلستين نحو 16.35 مليار درهم، منها تسعة مليارات في جلسة أمس، ليصل إجماليها إلى تريليون و794 مليار درهم، فيما بلغت المكاسب السوقية لسوق دبي في الجلستين نحو 8.72 مليارات درهم، منها 2.7 مليار في جلسة أمس، ليصل إجماليها إلى 426.4 مليار درهم.

وبلغت قيمة التداول، في جلسة أمس، 2.45 مليار درهم، موزعة على 1.68 مليار في سوق أبوظبي، و765.7 مليوناً في سوق دبي، فيما بلغ حجم التداول 747.21 مليون سهم، بواقع 436.55 مليون سهم في سوق أبوظبي، و310.66 ملايين سهم في سوق دبي موزعة على نحو 19.37 ألف صفقة في السوقين.

وارتفع مؤشر سوق دبي، للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلاً أعلى إغلاق في أربع سنوات، مع زيادة شهية المخاطرة والتوقعات بارتفاع المشاركة بالطرح العام الأولي لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، كما صعد مؤشر «فوتسي أبوظبي» لسادس جلسة متجاوزاً أعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.88% عند مستوى 3515.24 نقطة، وواصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي في ختام جلسة أمس، بنسبة 0.74% عند مستوى 9901.67 نقطة وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

• قيمة التداول في جلسة أمس سجلت 2.45 مليار درهم.

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