تصرفات عقارات دبي تسجل 1.3 مليار درهم

المصدر: دبي ■ وام

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 438 مبايعة بقيمة 1.21 مليار درهم، منها 66 مبايعة لأراض بقيمة 265.96 مليون درهم، و372 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 944.44 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة «الصفوح الثانية»، ثم مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد». وتصدرت «الحبية الخامسة»، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 31 مليون درهم، وثالثة في «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 73 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة «البرشاء الأولى»، ثم مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة «أم سقيم الثانية».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 148 مليون درهم، ثم منطقة «برج خليفة» بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم. بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 154.64 مليون درهم، منها خمسة رهون لأراض بقيمة 8.68 ملايين درهم، و65 رهناً لفلل وشقق بقيمة 145.96 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الثنية الرابعة» بقيمة 19 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الحبية الثانية» بقيمة 17 مليون درهم. أما الهبات، فشهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 22.17 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «مرسى دبي» بقيمة ستة ملايين درهم، وأخرى في منطقة «البرشاء الثانية» بقيمة خمسة ملايين درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news