منصّات تجارة إلكترونية تطرح تخفيضات مبكرة على سلع رمضان تتجاوز 60%

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

طرحت منصات للتجارة الإلكترونية تخفيضات مبكرة على سلع رمضان بنسب تجاوزت 60%، وشملت أصنافاً من السلع الغذائية، وسلع البقالة، والخضراوات والفاكهة، والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية، وأطقم الطعام، وغيرها، كما شملت التخفيضات، للمرة الأولى، طرح «شنط رمضان» في أحجام عدة، تبدأ من 50 درهماً.

وطالب مستهلكون بانتظام وسرعة عمليات توصيل الطلبات، خصوصاً أن الطلب خلال رمضان يتركز على السلع الغذائية والطازجة و«سلع البقالة».

وأرجع مسؤولان، لـ«الإمارات اليوم»، التخفيضات المبكرة إلى المنافسة الكبيرة في السوق خلال رمضان الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب بنسب بين 40% و50%، خصوصاً في السلع الغذائية، مقارنة بالأيام العادية، مشيرين إلى الحرص على تلبية طلبات المستهلكين بشكل سريع، قبل رمضان، وتلافي أي مشكلات خاصة بالتأخير، لارتفاع الطلب، وكذا تفادي أي مشكلات تتعلق بسلاسل التوريد، في ضوء الأوضاع العالمية الحالية.

تخفيضات مبكرة

وتفصيلاً، قال المستهلك، علاء لطفي، إن منصات إلكترونية بدأت تخفيضات مبكرة على سلع يرتفع عليها الطلب في رمضان بنسب تصل إلى 60%، موضحاً أن سعر أحد أصناف الأرز (زنة كيلوغرام)، انخفض على إحدى المنصات من 12 درهماً إلى ستة دراهم، بنسبة خصم 50%. كما انخفض سعر صنف آخر (زنة خمسة كيلوغرامات)، على منصة أخرى من 70 درهماً إلى 35 درهماً، بنسبة خصم بلغت 50%. كما انخفض سعر أحد أنواع المسلي من 35 درهماً إلى 29.40 درهماً، بنسبة خصم بلغت 16%.

وانخفضت أسعار أنواع من التمور بنسب راوحت بين 40 و60%، فضلاً عن انخفاض أسعار أحد أنواع المنظفات من 22 إلى 17 درهماً، بنسبة خصم 22%، وأحد مساحيق الغسيل من 121 درهماً إلى 64.95 درهماً، بنسبة خصم 45%، فضلاً عن انخفاض أسعار فوانيس رمضان بنسب راوحت بين 30 و55%.

وطالب لطفي بانتظام وسرعة عمليات التوصيل، خصوصاً أن الطلب يتركز على السلع الغذائية والطازجة، وما يسمى «سلع البقالة»، خلال رمضان والأيام السابقة له.

منصات إلكترونية

وقالت المستهلكة، آمنة المطوع، إن منصات إلكترونية بدأت تخفيضات مبكرة على سلع رمضان بنسب تتجاوز 50%، حيث انخفض سعر أحد أنواع الحساء من خمسة دراهم إلى 4.20 دراهم، بنسبة خصم 15%. وانخفض سعر أحد أنواع زيوت الذرة من 70 درهماً إلى 54 درهماً، بنسبة خصم بلغت 22%، مشيرة إلى أن التخفيضات شملت، بجانب المواد الغذائية، أطقم الطهي وتناول الطعام، حيث انخفض سعر أحدها من 479 درهماً إلى 209 دراهم، بنسبة انخفاض بلغت 56%، فضلاً عن صواني تقديم الطعام، حيث انخفض سعر أحدها في عروض إحدى المنصات من 182 درهماً إلى 153 درهماً، بنسبة خصم بلغت 15%.

وأضافت أن منصات طرحت، للمرة الأولى «شنط رمضان»، بأحجام عدة، وبأسعار تبدأ من 50 درهماً للحجم الصغير، وتتضمن أصنافاً من الأرز والمعكرونة والطحين والتمر والفيمتو والحساء والحلويات الرمضانية، وغيرها، ما يسهم في تلبية احتياجات الكثير من الأسر، والإسهام في أعمال الخير في رمضان.

وطالبت المطوع بانتظام وسرعة عمليات التوصيل، خصوصاً أن الطلب يتركز على السلع الغذائية، وما يسمى «سلع البقالة» خلال رمضان، فضلاً عن «شنط رمضان»، مشيرة إلى أن فترات الازدحام، مثل رمضان، عادة ما تشهد بعض التأخير في التوصيل، وإلغاء طلبات.

أصناف غذائية

وقالت المستهلكة، فاتن خضر، إن التخفيضات التي طرحتها المنصات متنوعة، وشملت أصنافاً غذائية وغير غذائية، بنسب تصل 60%، وعلى رأسها أصناف من الخضراوات والفاكهة، بنسب انخفاض تصل إلى 20%، فضلاً عن انخفاض سعر أحد أنواع الطحين من 21 درهماً إلى 18.9 درهماً، بنسبة انخفاض 10%، وأحد أصناف زيوت دوار الشمس من 39 إلى 34 درهماً، بنسبة خصم بلغت 12%.

وأوضحت أن التخفيضات شملت كذلك أحد أصناف المعكرونة لينخفض من خمسة دراهم إلى 1.9 درهم، بنسبة انخفاض تجاوزت 60%، فضلاً عن اللحوم بتخفيضات 15%، وقطع الدجاج والمعجنات بنسب تصل إلى 30%، والمناديل الورقية بنسب تصل إلى 18%، بجانب أصناف مختلفة من القهوة، بنسب تراوح بين 15 و30%، وسوائل لغسيل الأطباق بنسب انخفاض تراوح بين 15 و40%، فضلاً عن تخفيضات على أجهزة كهربائية بنسب تراوح بين 20% و36%، منوهة إلى أن منصات طرحت للمرة الأولى «شنط رمضان»، بأحجام مختلفة، وبأسعار تبدأ من 50 درهماً، ما يسهم في تلبية احتياجات مستهلكين لأيام عدة، والقيام بأعمال الخير.

منافسة كبيرة

بدوره، قال مسؤول في إحدى منصات التجارة الإلكترونية - اكتفى بذكر الأحرف الأولى من اسمه (ر.ع) - إن «التخفيضات تأتي في ضوء المنافسة الشرسة في السوق، خلال رمضان، الذي يعد من أكثر المواسم ارتفاعاً في الطلب على السلع الغذائية، بنسب تراوح بين 40 و50%، مقارنة بالأيام العادية»، مشيراً إلى الحرص على تلبية طلبات المستهلكين بشكل سريع، قبل رمضان، وتلافي أي مشكلات متعلقة بالتأخير، لارتفاع الطلب أكثر خلال رمضان، ولتفادي أي مشكلات تتعلق بسلاسل التوريد، في ضوء الأوضاع العالمية الحالية.

وأوضح أن منصات استعدت للتخفيضات بزيادة عمليات التوصيل، وتحديد أوقات التوصيل، خصوصاً للسلع الغذائية والطازجة، بحيث لا تتجاوز ساعات قليلة.

أصناف متنوعة

في السياق نفسه، قالت مسؤولة في منصة أخرى، دارين حمزة، إن «التخفيضات المبكرة شملت مئات الأصناف، لتشمل مختلف السلع التي يوجد عليها إقبال في رمضان، سواء غذائية أم غير غذائية»، موضحة أن التخفيضات ستشمل المزيد من السلع خلال الفترة المقبلة، على أن تشهد التخفيضات تغييرات في الأصناف بشكل دائم، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتسوقين خلال الشهر الكريم.

• التخفيضات شملت مختلف السلع التي يوجد عليها إقبال في رمضان، سواء غذائية أم غير غذائية.



• منصات طرحت للمرة الأولى «شنط رمضان» بأسعار تبدأ من 50 درهماً للحجم الصغير.

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