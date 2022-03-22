تصرفات عقارات دبي تسجل 1.9 مليار درهم

المصدر: دبي ــ وام

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، 1.9 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 474 مبايعة بقيمة 1.52 مليار درهم، منها 98 مبايعة لأراض بقيمة 671.55 مليون درهم، و376 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 849.54 مليون درهم.



مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة «ند حصة»، تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، ثم مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة «أم الشيف».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 38 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم، تلتها منطقة «المركاض» بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم، ثم «وادي الصفا 5» بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.



الشقق والفلل

وجاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة «برج خليفة»، ومبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة «جميرا الأولى».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم، وثالثة في «برج خليفة» بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم.



الرهون والهبات

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 441.56 مليون درهم، منها 18 رهناً لأراضي بقيمة 120.23 مليون درهم، و57 رهناً لفلل وشقق بقيمة 321.33 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «المركز التجاري الأولى» بقيمة 155 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ند الحمر» بقيمة 78 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 27.4 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 16 مليون درهم، وأخرى في منطقة «مرسى دبي» بقيمة خمسة ملايين درهم.

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