بيع بناية سكنية في دبي بـ70 مليون درهم بمنطقة «النهدة 2»

المصدر: مدحت السويفي ــ دبي

أظهر التقرير الأسبوعي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تنفيذ مبايعة لبناية سكنية بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة النهدة الثانية لتأتي كأهم المبايعات خلال الأسبوع.

وأوضح التقرير أن الأسبوع شهد أيضا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، بالإضافة إلى مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 9.3 مليار درهم في الأسبوع المنتهية يوم الجمعة 18 مارس، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1902 مبايعة بقيمة 4.29 مليار درهم، منها 355 مبايعة للأراضي بقيمة 1.33 مليار درهم و1547 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.96 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 244 مبايعة بقيمة 522 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 197 مليون درهم.

كما تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 215 مبايعة بقيمة 268 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 168 مبايعة بقيمة 371 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 129 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.63 مليار درهم منها 64 رهونات أراضي بقيمة 3.64 مليار درهم و304 رهونات فلل وشقق بقيمة 989.01 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 2 مليار درهم وأخري في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 317 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 130 هبة بقيمة 376.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 115 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 36 مليون درهم.

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