الأسهم المحلية ترفع مكاسبها إلى 33.4 مليار درهم في جلستين

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

عزّزت أسواق الأسهم المحلية من مكاسبها، بعدما ربحت 7.35 مليارات درهم، أمس، ما رفع من إجمالي مكاسبها خلال جلستين إلى نحو 33.4 مليار درهم.

وبلغت المكاسب السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية في جلستين نحو 22.7 مليار درهم، منها 4.2 مليارات درهم في جلسة تداول أمس، فيما بلغت المكاسب السوقية لسوق دبي المالي في جلستين نحو 10.7 مليارات درهم، منها 3.156 مليارات درهم في جلسة أمس.

وجاوزت قيمة التداول في السوقين مليارَي درهم موزعة على 1.74 مليار درهم في أبوظبي، و335.53 مليون درهم في دبي، فيما بلغ حجم التداول 424.6 مليون سهم بواقع 267.4 مليون سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و157.2 مليون سهم في سوق دبي المالي، موزعة على نحو 16 ألف صفقة في السوقين.

وواصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي بنسبة 1.1% عند مستوى 3409 نقاط، فيما واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه اليومي بنسبة 1.18% عند مستوى 9608 نقاط.



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