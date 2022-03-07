عدد سياح دبي ينمو 116% إلى 979 ألف سائح في يناير 2022

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت خلال يناير الماضي 979.7 ألف سائح دولي، بنمو نسبته 116.6%، مقارنة بيناير 2021 فيما وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 3.04 ملايين ليلة مبيت، بنمو بلغ 14.7%.

وبحسب البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي 138 ألفاً و611 غرفة فندقية، ضمن 759 منشأة فندقية، وارتفعت فترة إقامة النزلاء إلى 5.3 ليالٍ فندقية، مقابل 4.9 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2021، بينما بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 647 درهماً مقابل 425 درهماً، مسجلاً زيادة ملحوظة مع تنامي الطلب.

يناير 2022

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت خلال شهر يناير الماضي 979.7 ألف سائح دولي، مقابل 452.1 ألف سائح في الفترة ذاتها من عام 2021 بنسبة نمو 116.7%.

وأوضحت البيانات أن السعودية جاءت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال يناير 2022، مسجلة أكثر من 105 آلاف سائح، تلتها الهند بنحو 73 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من روسيا نحو 70 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 58 ألف زائر.

بدورها، سجلت عُمان نحو 48 ألف زائر، وحلّت في المركز الخامس، تلتها الولايات المتحدة بنحو 38 ألف زائر، ثم ألمانيا 36 ألف زائر، مقابل نحو 32 ألف زائر من باكستان، و31 ألف زائر من فرنسا، و26 ألفاً من إيران.

حصص الفنادق

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة (خمس نجوم) على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة 47 ألفاً و200 غرف فندقية ضمن 143 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة (أربع نجوم) بنسبة 29%، مسجلة 40 ألفاً و573 غرفة فندقية ضمن 183 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 18% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة بلغت 25 ألفاً و649 غرفة فندقية ضمن 245 منشأة فندقية.

ووصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 188 منشأة تضم 25 ألفاً و189 شقة، مع استحواذ الشقق الفندقية على نسبة 19% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي، فيما سجل معدل الإشغال في جميع المنشآت الفندقية بالإمارة خلال يناير العام الجاري 69%.

الليالي الفندقية

وأشارت البيانات إلى ارتفاع فترة إقامة النزلاء خلال يناير 2022 إلى 5.3 ليالٍ فندقية، مقابل 4.9 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2021، فيما وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 3.04 ملايين ليلة مبيت، مقابل 2.65 ملايين ليلة في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 14.7%.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 647 درهماً مقابل 425 درهماً في يناير 2021، ليسجل متوسط العائد من الغرفة المتوافرة نحو 460 درهماً، مقابل 293 درهماً في يناير 2021.

توزيع مناطقي

وحلّت أوروبا الغربية في المركز الأول في ما يتعلق بمصدر الزوّار إلى دبي، حسب المنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذت على 24% من إجمالي عدد الزوّار، تلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 18%، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 17%.

وبلغت حصة كل من جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 13% من إجمالي عدد الزوّار لكل منها، فيما سجلت الأميركيتان 7%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4% وإفريقيا 3%، وأسترالاسيا (تضم أستراليا، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، إضافة إلى الجزر المجاورة) 1%.

759 منشأة فندقية

بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية يناير الماضي 138 ألفاً و611 غرفة فندقية، ضمن 759 منشأة فندقية، مقابل 127 ألفاً و814 غرفة ضمن 711 منشأة في يناير 2021، في الفترة ذاتها من عام 2021.

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