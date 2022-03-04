«التحوّط» من الارتفاعات السعرية يحفز على شراء الذهب

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

شهدت أسواق الذهب، أخيراً، إقبال عدد من المتعاملين على شراء المشغولات الذهبية، وسط توقعات بتسجيل الذهب مزيداً من الارتفاعات، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية حالياً.

وقال مسؤولو منافذ بيع تجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن التحوط من الارتفاعات، شمل كذلك شراء سبائك الذهب للاستفادة من أي ارتفاعات سعرية جديدة. وسجلت أسعار الذهب، أمس، انخفاضات راوحت قيمتها بين 2.25 و2.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، فيما يعد أول تراجع لأسعار الذهب عقب ثلاثة أسابيع متتالية من الزيادات.

إقبال المتعاملين

وقال مدير «شركة دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن الأسواق شهدت إقبالاً من متعاملين على شراء المشغولات الذهبية، مرجعاً ذلك وعلى الرغم من استمرار الأسعار عند حدود مرتفعة، وكون التراجع السعري الأخير محدوداً، إلى التحوط من تسجيل الذهب ارتفاعات سعرية جديدة، وفقاً لتوقعات الأسواق.

وأضاف: «في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن للاستثمار، شهدت الأسواق المحلية بعض عمليات الطلب على السبائك لأغراض الاستثمار والادخار، في ظل مؤشرات قوية على ارتفاعات سعرية خلال الفترة المقبلة بضغط من المتغيرات السياسية الدولية».

السبائك والعملات

من جهته، قال مدير المبيعات في «محل النخيل للمجوهرات»، سمير علي، إن التوقعات باستمرار تسجيل الذهب خلال الفترة المقبلة، مزيداً من الارتفاعات السعرية، دعمت توجه المتعاملين لشراء المشغولات الذهبية، في إطار من التحوط قبل الزيادات الجديدة المرتقبة.

وأكد أن تسجيل الأسعار تراجعاً مؤقتاً بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الارتفاعات، حفز على إقبال المتعاملين على الذهب.

وأشار إلى أن الأسواق شهدت كذلك بعض عمليات شراء السبائك والعملات، في ظل توقعات استمرار الارتفاعات السعرية للذهب، واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

فرصة للاستثمار

في السياق نفسه، اعتبر مدير «شركة ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، أن الظروف السوقية الحالية تمثل فرصة للاستثمار والادخار، فضلاً عن شراء السبائك والعملات الذهبية، مع وجود مؤشرات قوية لاستمرار تسجيل المعدن الأصفر مزيداً من الارتفاعات.

وأضاف أن شراء المشغولات لايزال يقتصر على بعض المتعاملين الذين يضطرون للشراء لمناسبات، لافتاً إلى توجهات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترات المقبلة.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 233.25 درهماً، بانخفاضات قيمتها 2.5 درهم، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 219 درهماً، بتراجع قيمته 2.5 درهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 209 دراهم، بانخفاض بلغ 2.5 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 179.25 درهماً بتراجع قدره 2.25 درهم.

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