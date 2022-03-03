«فلاي دبي» توفر التذكرة والإقامة 3 ليال في «العُلا» السعودية بدءاً من 1899 درهماً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

احتفلت «شركة فلاي دبي»، أمس، بافتتاح رحلاتها المنتظمة الى مدينة العُلا السعودية، لتصبح أول شركة طيران تشغل رحلات من دبي الى هذه المدينة.

وأفاد بيان للشركة، بأن الرحلة الافتتاحية وصلت إلى مطار العلا الدولي (ULH)، واستقبلت بتحية من رشاشات المياه التقليدية، إيذانا ببدء رحلات الشركة التي ستكون بمعدل رحلتين أسبوعياً.

وكان على متن الرحلة الافتتاحية وفد رفيع المستوى برئاسة الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، وأعضاء الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

باقات العطلات

ومع إطلاق الرحلات إلى العُلا، نمت شبكة «فلاي دبي» في السعودية حالياً إلى ست وجهات تشمل: الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، وينبع.

ووفقاً لـ«فلاي دبي»، فإنه يمكن للمسافرين اختيار باقات كاملة من «عطلات فلاي دبي» مع باقات سفر ملائمة للجميع تبدأ من 1899 درهماً، فيما تشمل أسعار الباقات: رحلات ذهاب وعودة على الدرجة السياحية، والإقامة لمدة ثلاث ليالٍ لكل شخص على أساس مشاركة شخصين بالغين في الغرفة، بما في ذلك الضرائب (الغرفة فقط). كما يمكن للمسافرين تخصيص باقات السفر الخاصة بهم، وإضافة إضافات اختيارية مثل تأمين السفر، أو التنقلات من المطار وإليه، أو الجولات السياحية.



علاقات البلدين

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة فلاي دبي»، غيث الغيث: «يسعدنا أن نرى أول رحلة طيران من (فلاي دبي) تهبط في العلا، ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر السلطات المختصة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، لدعمهم وجهودهم المستمرة».

وأضاف: «يعكس إطلاق رحلاتنا الى العلا التزامنا بتعزيز العلاقات الثقافية والتجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين الإمارات والسعودية، وفتح أسواق جديدة لمزيد من المسافرين».

من جهته، قال رئيس إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، فيليب جيه جونز: «في الوقت الذي تواصل فيه العُلا سعبها للترويج السياحي وزيادة زوارها حول العالم، يسعدنا أن توفر (فلاي دبي) رحلات مباشرة على مدار العام من دبي»، مؤكداً أن الرحلات الجديدة ستسهل حركة الزوار من السوق الإماراتية المهمة، ومن جميع أنحاء شبكة «فلاي دبي» الدولية الواسعة إلى العلا.

تذكرة «إكسبو دبي»



وأكدت «فلاي دبي» أن المسافرين الذين يحجزون رحلة إلى دبي، سيحصلون على بطاقة دخول موسمية مجانية لزيارة «إكسبو 2020 دبي» حتى 31 مارس 2022، لافتة إلى أن هذه المبادرة تسري على جميع الحجوزات التي تمت اعتباراً من يناير 2020 للسفر خلال تواريخ الفعالية.



تفاصيل الرحلات

وستعمل رحلات «فلاي دبي» من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي، إلى مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيزفي العلا (ULH)، اعتباراً من الثاني من مارس الجاري، يومي الأربعاء والسبت.

وتبدأ أسعار درجة رجال الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي الى العلا من 3500 درهم، وأسعار الدرجة السياحية من 1050 درهماً. كما تبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من العلا إلى دبي من 3500 ريال، وأسعار الدرجة السياحية من 1050 ريالاً سعودياً.

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