«دبي للسيليكون» تبدأ برنامج «ساندبوكس» لدعم الشركات الناشئة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة، عن بدء برنامج «ساندبوكس» (SANDBOX)، الأول من نوعه في المنطقة، لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة في مراحلها المبكرة، ومساعدتها على التوسع وجمع التمويل اللازم، كاشفة عن تلقي البرنامج الذي انطلق أول مرة في «جيتكس نجوم المستقبل» في أكتوبر 2021، أكثر من 600 طلب من الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وتم قبول 12 متقدماً يعملون في مجالات تقنية، للانضمام إلى البرنامج الممتد على مدى 12 شهراً، والذي يديره مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك) التابع لواحة دبي للسيليكون، والذي يوفر مساحات عمل مشتركة ويعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال المدير العام لواحة دبي للسيليكون، الدكتور جمعة المطروشي: «تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة في دبي، وتوظف نحو 42% من مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص، لكن ثمة حاجة دائمة لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مراحلهم المبكرة، لذا فإن هذا البرنامج يعالج هذه الحاجة ويدعم الشركات الناشئة في محطاتها التأسيسية، خصوصاً الشركات التي تطور ابتكارات تقنية واعدة».

ويقوم برنامج «ساندبوكس» على ست ركائز رئيسة، هي تطوير المنتجات، وتنمية المشاريع، ورصد الأسواق، والدعم القانوني، وجمع التمويلات والتشخيص المالي، وصحة عمليات الشركات الناشئة وكوادرها. وبفضل دعم (Dtec Ventures)، يعتمد «ساندبوكس» على مجتمع حيوي من رواد الأعمال الناشئين في «ديتك»، أكبر مركز تكنولوجي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإدراكاً لأهمية دعم الشركات الناشئة في المراحل المبكرة، يوفر «ديتك» للمشاركين في البرنامج حزماً حصرية لتأسيس الشركات، مع فرص للوصول إلى صناديق التمويل الجريء، وخدمات واسعة يوفرها شركاء واحة دبي للسيليكون.

وستتبع الشركات الناشئة الـ12 منهجاً منظماً يشمل ورش العمل النظرية والعملية، وجلسات التوجيه، وفرص شبكات الأعمال التي تساعدها على النمو، كما ستستفيد ممّا يزيد على 200 ساعة من الورش العملية، وأكثر من 100 ساعة من جلسات التوجيه المباشر التي يقودها خبراء في القطاع.

• «البرنامج» تلقّى أكثر من 600 طلب من الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news