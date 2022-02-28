"كارفور" يطلق منفذا للمنتجات العضوية في دبي

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

افتتحت سلاسل "كارفور"، التي تديرها مؤسسة "ماجد الفطيم" في الإمارات، منفذا لتجارة التجزئة للمنتجات العضوية والصحية في دبي، أخيرا، بحضور وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، هاني ويس، في تصريحات على هامش اطلاق المنفذ الجديد في مركز «سيتي سنتر معيصم» بإمارة دبي، أول من أمس، إلى أن المتجر الذي يأتي باسم «كارفور بيو»، يشمل منتجات زراعية عضوية تم توريد نسبة 70% منها عبر مصادر انتاج محلي في الدولة.

وأضاف أن " مفهوم المتجر الجديد، الذي يحتوي على أكثر من 3000 سلعة للاختيار من بينها، يتصف بتخصصه بالمنتجات العضوية، التي تشمل الأطعمة والمشروبات العضوية وصولاً إلى مستحضرات التجميل العضوية والسلع الشخصية وأصناف الرعاية المنزلية. ويوفر متجر «كارفور بيو» الدعم لأسلوب الحياة العضوية ويساهم في تعزيز والترويج للمنتجات المزروعة محلياً، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة 2051».

وأضاف ويس: «تُظهر البحوث التي أجريناها، أنه في الوقت الذي يشكل الأكل الصحي حالياً أولوية قصوى، فإن العديد من المستهلكين يبتعدون عن التسوق العضوي باعتباره خياراً مكلفاً من الناحية المادية. وهذا هو بالتحديد ما يسعى متجر "كارفور بيو" إلى حله، حيث يقدم بدائل صحية بأسعار مناسبة لضمان تحقيق سلامة المجتمع بأكمله. وباتت تتوفر حالياً الفرصة أمام العملاء، للحصول على منتجات صحية واتخاذ قرارات واعية أثناء تناول الطعام في الخارج والمساهمة في حماية البيئة من خلال تشجيع استخدام الأكياس القابلة لإعادة التدوير وغيرها من الممارسات الخضراء والمستدامة.

ويقدم متجر «كارفور بيو» أكياساً ورقية قابلة لإعادة التدوير، ويستخدم عبوات قابلة للتحلل لتعبئة وتغليف المنتجات الطازجة، وذلك تناغماً مع جهود العلامة الرائدة في تجارة التجزئة.

والتي تهدف للحد من البلاستيك الأحادي الاستخدام في عملياتها بحلول العام 2025. وستتوفر للعملاء محطات إعادة تعبئة للمياه والمعقمات، سهلة وسريعة الاستخدام وتساعد على منع الاستهلاك المفرط للبلاستيك. كما تحتضن مساحة المتجر البالغة 589 متراً مربعاً مزرعة مائية مبتكرة، لمعادلة البصمة الكربونية لكارفور وتعزيز الأمن الغذائي في الإمارات.

ويقدم المتجر أيضاً مجموعة واسعة من الفاكهة والخضروات من مزارع طبيعية عضوية معتمدة بنسبة 100٪ ودواجن ولحوماً لا تحتوي على هرمونات مضافة، بالإضافة إلى الأسماك التي تتغذى بشكل عضوي من مسامك معتمدة، كما يلبي المتجر جميع الاحتياجات الغذائية من المنتجات النباتية، والكيتو، وحتى تلك الخالية من منتجات الألبان والعديد من الخيارات الصحية الأخرى.

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