"فلي للطيور الداجنة" في الشارقة.. أول مزرعة إماراتية تحصل على "علامة الرعي الحر"

حصلت مزرعة "فلي للطيور الداجنة" إحدى شركات مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" على "علامة الرعي الحر" من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتكون أول مزرعة في دولة الإمارات تحصل على هذه العلامة والتي تدعم المنتجات الحاصلة عليها وتعكس التزامها بأفضل الممارسات العالمية بما يُعزّز نمو وتنافسية الصناعات الغذائية الوطنية.

ويعكس هذا الإنجاز التزام مزرعة "فلي" بتطبيق أفضل الممارسات في تربية الطيور الداجنة والارتقاء بمعايير الجودة والسلامة الغذائية العضوية بما يُعزّز ثقة المستهلكين بمنتجاتها ويدعم تنافسيتها في الأسواق ويفتح آفاقاً جديدة نحو توفير خيارات غذائية صحية تسهم في ترسيخ مفاهيم التغذية السليمة ويدعم تنافسية المنتجات الإماراتية ويرتقي بجودة الحياة.

وأكدت الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة تسعى ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة "اصنع في الإمارات" إلى تعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة وتسهم منظومة البنية التحتية للجودة بما يشمل المواصفات والمقاييس وأنظمة وبرامج المطابقة والاعتماد والرقابة على الأسواق في دعم هذه التوجهات الوطنية للنمو الصناعي المستدام وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية.

وأضافت: تُعدّ الصناعات الغذائية من الصناعات ذات الأولوية الوطنية وتمثل "علامة الرعي الحر" التي تمنحها الوزارة أداة موثوقة للتحقق من التزام المنتجات بالمتطلبات والمواصفات المعتمدة ويأتي منح العلامة لمزرعة "فلي للطيور الداجنة" نتيجةً للجهود التكاملية بين الوزارة ومؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات الوطنية حيث نهدف إلى تعزيز ثقة المستهلكين بمنتجاتنا الوطنية التي تطبق أفضل الممارسات الإنتاجية داعية المزارعين في الدولة إلى الحصول على العلامة التي تُعزّز وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة.

من جانبه أكد رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي أن "علامة الرعي الحر" التي حصلت عليها مزرعة "فلي للطيور الداجنة" تُشكّل علامة فارقة وتعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في تربية الطيور الداجنة ورعايتها بما يُعزّز جودة منتجاتها ويُرسّخ ثقة المستهلكين بها ويدعم تنافسيتها في الأسواق لتكون نموذجاً وطنياً رائداً في إنتاج الغذاء العضوي والآمن.

وأوضح أن هذه العلامة تؤكد أن "فلي" من أجود أنواع الطيور بطيئة النمو وتعتمد الرعي الحر وخالية من أي هرمونات مشيراً إلى أن الخلطة العلفية الخاصة بالطيور تم إعدادها شخصيا من جانب صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تتكون من القمح والذرة العضوية وفول الصويا والكركم والزيوت النباتية للثوم والزعتر البري،والأوريجانو والكينا واللبان العربي ما يُعزّز ثقة المستهلكين بمنتجات "فلي" ويؤكد التزام "اكتفاء" بتطبيق معايير الجودة العالمية المعتمدة بكفاءة وفاعلية في منتجاتها كافة ومراعاتها لنظم الأغذية العضوية.

وأشاد خليفة مصبح الطنيجي بدور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المحوري في دعم "اكتفاء" ومشروعاتها وحرصها على توفير بيئة تسهم في تعزيز نجاحات المؤسسات الوطنية ودعم تنافسيتها في أسواق المنطقة.