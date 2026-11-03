«سينكو» الكورية تستعرض أحدث تقنيات الكشف عن الغازات في «أديبك 2026»

استعرضت شركة «سينكو» (SENKO) الكورية الجنوبية، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، أحدث تقنياتها وأجهزتها المتخصصة في الكشف عن الغازات، بما يشمل حلول رصد المركبات العضوية المتطايرة، وأجهزة الكشف المتعدد عن الغازات، وتقنيات الفحص في المواقع النائية، لتلبية متطلبات السلامة في المنشآت والعمليات الصناعية.

وقال مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة، دونغهان كيم، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن من أبرز المنتجات التي تستعرضها الشركة جهاز «MGT-MAX»، الذي يتيح الكشف عن 6 غازات كحد أقصى في الوقت نفسه، من بين أكثر من 37 نوعاً من الغازات المتاحة ضمن خيارات الكشف، ويعمل من دون مضخة.

وأضاف أن نظام «Pump EX» يتيح استخدام الجهاز لفحص الغازات في المواقع البعيدة التي يصعب الوصول إليها، بما يسهل عمليات الكشف والرصد الميداني.

وأوضح أن الشركة تقدم أيضاً جهاز «MGT-P» المزود بمضخة مدمجة، والذي يتيح الكشف عن 6 غازات كحد أقصى من بين أكثر من 37 نوعاً، إلى جانب جهاز «DO-TRACER» المخصص للكشف عن غازين، والمتاح بأكثر من 20 تركيبة مختلفة، فضلاً عن أجهزة متخصصة في رصد المركبات العضوية المتطايرة (VOC).

وأشار إلى أن منتجات الشركة تعتمد على تقنيات الاتصال عبر البلوتوث والأشعة تحت الحمراء (IR Link)، بما يتيح ربط الأجهزة بأجهزة الكمبيوتر واستخدام أنظمة تسجيل البيانات (Data Logging)، لمتابعة بيانات التشغيل وتسهيل أعمال الصيانة والاطلاع على الحالة الفنية للأجهزة.

وعلى صعيد أعمالها في دولة الإمارات، قال كيم، إن «الشركة سجلت منتجاتها لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وتورد حالياً أجهزة كشف الغازات بصورة رئيسة لاستخدامها على متن سفنها، كما زودت مؤخراً شركة (جلفا - GALFA) بمنتجات لصالح أحد المشاريع»، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على توسيع نطاق أعمالها في السوق الإماراتية.