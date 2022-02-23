«الاتحاد للطيران» إلى كريت ومالقة وسانتوريني وزنجبار

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة الاتحاد للطيران» عن وجهة جديدة، وأخرى تستأنف تشغيل الرحلات إليها خلال موسم الصيف.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنها ستضيف جزيرة كريت، كما ستستأنف رحلاتها إلى وجهات: مالقة، وسانتوريني، وزنجبار، مؤكدة أن تشغيل الرحلات إلى الوجهات الأربع سيبدأ اعتباراً من منتصف يونيو 2022.

وفصّلت الشركة أنها ستُطلق رحلات موسمية بمعدّل رحلتين في الأسبوع إلى جزيرة كريت اليونانية، اعتباراً من 15 يونيو 2022، لافتة إلى أنه من المقرر تشغيل الرحلات عبر طائرة من طراز «إيرباص A320»، والتي ستربط العاصمة أبوظبي بهيراكليون، عاصمة كريت.

ووفقاً لجدول الرحلات، ستشغل «الاتحاد للطيران» رحلتين في الأسبوع إلى مالقة اعتباراً من 15 يونيو، وثلاث رحلات في الأسبوع إلى سانتوريني اعتباراً من 16 يونيو، وثلاث رحلات في الأسبوع إلى زنجبار اعتباراً من 17 يونيو.

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