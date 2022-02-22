شرط من الاتحاد للطيران للسفر على رحلاتها

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

طلبت الاتحاد للطيران من جميع المسافرين على جميع رحلاتها اجراء تحليل بي سي ار كشرط رئيس قبل السفر على متنها حتى اذا كانت الوجهة التي يتم السفر اليها لا تطلب اجراء الفحص

واوضحت الاتحاد للطيران على موقعها الالكتروني ان ذلك ياتي للحفاظ على سلامة وصحة الجميع على متن الطائرة مشيرة الى ضرورة ارتداء كمامات الوجه وابراز فحص كوفيد -19 "بي سي ار"قبل كل رحلة سفر على متن الناقلة الوطنية

يشار الى ان الفترة الماضية قد شهدت قرارات من جانب بعض الدول بعدم اشتراط اجراء بي سي ار للسفر اليها مما اثار بعض تساؤلات من جانب عدد من المسافرين وقيام البعض بعدم اجراء التحليل قبل السفر

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