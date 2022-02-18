41.3 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع تداول

المصدر: مدحت السويفي – دبي

شهدت أسواق المال المحلية أداءاً جيداً خلال جلسات الأسبوع الجاري، على الرغم من انخفاضها خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 2.1%، كما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.7%، مقارنة بإغلاقهما يوم الجمعة الماضية 11 فبراير .

وربحت الأسهم المحلية ما قيمته 41.37 مليار درهم خلال الأسبوع الجاري، حيث ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية ما قيمته 38 مليار درهم، كما ربح سوق دبي المالي 3.37 مليار درهم خلال جلسات تداول الأسبوع المنتهي جلساته اليوم الجمعة 19 فبراير.

وتفصيلاً أغلق سوق دبي المالي اليوم منخفضا بشكل طفيف، وبواقع 3 نقاط، عند مستوى 3327 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 209 مليون درهم.

بالإغلاق عند هذا المستوى يكون السوق قد ارتفع بمقدار 70 نقطة لهذا الأسبوع ككل بنسبة 2 % مقارنة بإغلاقه يوم الجمعة الماضية 11 فبراير 2022.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 415.3 مليار درهم إلى 418 مليار درهم، حيث ربح السوق ما قيمته 3.3 مليار درهم.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 12 شركة من أصل 29 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 13 شركة، وبقيت 4 على ثبات.

وانخفض سهم "ديار للتطوير" بنسبة 0.6% عند 0.473 درهم، وبتداولات قاربت 10 ملايين سهم، بينما انخفض سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 1.4% عند 0.277 درهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم.

وأغلق سهم "سوق دبي المالي" منخفضا بنسبة 1.2% عند 2.39 درهم، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 0.3% عند 5.91 درهم، وبتداولات قاربت 5 ملايين سهم.

وأكثر الأسهم تداولا سهم "إعمار العقارية"، والذي أغلق عند سعره السابق 5.10 درهم، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم.

وفي المقابل عكس مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة اليوم الجمعة اتجاهه للتراجع بعد مكاسبه المعتبرة خلال العشر جلسات الماضية، حيث أقفل منخفضَا بنسبة 0.6% عند مستوى 9155 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.2 مليار درهم.

بالإغلاق عند هذا المستوى يكون السوق قد ارتفع بمقدار 157 نقطة لهذا الأسبوع ككل وبنسبة 1.7 % مقارنة بإغلاقه يوم الجمعة الماضية 11 فبراير 2022.

وارتفعت القيمة السوقية بمقدار 38 مليار درهم، حيث ارتفعت قيمة الأسهم بـ (التريليون) من 1.643.3، إلى 1.680.5 درهم خلال جلسات الأسبوع الجاري.

وارتفعت أسهم 17 شركة من أصل 49 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 26 شركة، وبقيت 6 على تبات.

وأغلق سهم "الدار العقارية" منخفضا بنسبة 0.2% عند 4.220 درهم، وبتداولات قاربت 49 مليون سهم، بينما انخفض سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 1% عند 20.70 درهم، وبتداولات قاربت 12 مليون سهم.

وانخفض سهم "فيرتيغلوب" بنسبة 1.2% عند 4.00 درهم، وبتداولات تجاوزت 18 مليون سهم، بينما أقفل سهم "ملتيبلاي" عند سعره السابق 1.60 درهم، وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم.

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