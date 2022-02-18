23.7 ألف صفقة عقارية بـ 63.4 مليار درهم منذ انطلاق «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

توقّعت مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»، لينيت ساتشيتو، استمرار الأداء الجيد لسوق العقارات «على المخطط» بسبب إقبال المستثمرين، والأسعار التنافسية، وجاذبية دبي بمشروعاتها المتميزة.

وشهدت سوق العقارات في دبي إنجاز 23 ألفاً و739 صفقة منذ انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» بقيمة بلغت 63.43 مليار درهم، بما في ذلك 13120 صفقة في «السوق الثانوية/الجاهزة» بقيمة 41.19 مليار درهم، و10619 صفقة في سوق العقارات «على المخطط» بقيمة 22.24 مليار درهم.

مبيعات يناير

وأظهر تقرير لموقع «بروبرتي فايندر» المتخصص في القطاع العقاري أن سوق العقارات في دبي سجلت أفضل بداية سنوية لها في يناير 2022، بفضل التأثير الإيجابي لـ«إكسبو 2020 دبي»، إذ شهدت في يناير إتمام 5797 صفقة بقيمة تبلغ 16.69 مليار درهم.

واستقطبت «السوق الثانوية/الجاهزة» خلال يناير الماضي ما نسبته 53% من إجمالي الصفقات مقابل 47% في سوق العقارات «على المخطط».

وشملت مبيعات السوق العقارية على المخطط 2706 عقارات بقيمة إجمالية بلغت 5.32 مليارات درهم، بينما شهدت سوق العقارات الجاهزة إتمام 3091 صفقة بيع بقيمة 11.37 مليار درهم.

مقارنة شهرية

وعند مقارنة على أساس شهري بين يناير 2022 وديسمبر 2021، انخفضت قيمة مبيعات سوق العقارات «على المخطط» بنسبة تزيد على 6%، في حين سجل حجم المبيعات ارتفاعاً بنسبة 5.58%.

وسجلت «السوق الثانوية» زيادة في حجم المبيعات بنسبة 1.74%، وفي القيمة بنسبة 13.68%، فيما ارتفعت قيمة إجمالي الصفقات المُنجزة بنسبة 6.40% مع زيادة حجمها بنسبة 3.5% مقارنة مع ديسمبر 2021.

مقارنة سنوية

ومقارنة مع يناير 2021، شهد يناير 2022 زيادة بنسبة 74.56% في حجم الصفقات، وبنسبة 145.31% في القيمة.

بدورها، سجلت «السوق الثانوية» ارتفاعاً في حجم الصفقات بنسبة 30.7%، وفي القيمة بنسبة 106.77%. أما سوق العقارات «على المخطط» فشهدت انتعاشاً لافتاً، إذ ارتفعت قيمة إجمالي الصفقات المُنجزة بنسبة 307.88% مع زيادة حجمها بنسبة 183.05%.

توقعات متفائلة

وقالت مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»، لينيت ساتشيتو: «تدور تساؤلات كثيرة حول الآفاق التي تحملها نهاية عام 2022، في وقت يشير فيه العديد من العوامل مثل البيانات والتوجهات، إلى زيادة متواصلة في حجم المبيعات والأسعار في المناطق الرئيسة والمفضلة خلال العام».

وأضافت: «مع انخفاض العرض في العقارات الجديدة ضمن مناطق رئيسة وفئات محددة من العقارات، مثل الفلل ومنازل (تاون هاوس)، سنشهد ارتفاعاً مستمراً في الأسعار بتلك المناطق في ظل طلب قوي ومتواصل»، مرجحة استمرار الأداء الجيد لسوق العقارات «على المخطط» بسبب إقبال المستثمرين، والأسعار التنافسية، وجاذبية دبي بمشروعاتها المتميزة. وتابعت: «قيّم العديد من شركات التطوير العقارية نظرتها للسوق خلال أزمة (كوفيد-19)، لاكتشاف النمط الجديد والمناسب من المشروعات بالنسبة للمستثمرين والمتعاملين على حد سواء».

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