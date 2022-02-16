«أبوظبي للأوراق المالية» يتصدر عربيا في الارتفاعات الأسبوعية

المصدر: أبوظبي - وام

تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية، حركة الصعود المسجلة على مستوى القيمة السوقية في الأداء الأسبوعي للبورصات العربية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 3.93%، مدعومةً بارتفاع مؤشر قطاعات البنوك، والاستثمار والعقارات، والطاقة، وذلك في تعاملات الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير 2022، بحسب النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية.

وأنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية، تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 0.49 % ما يعادل 2.47 نقطة، ليصل إلى نحو 501.73 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في الثالث من شهر فبراير 2022.

وقال الصندوق في نشرته، إن مؤشرات أداء البورصات العربية شهدت تبايناً غلب عليه التحسن في نهاية الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير 2022، حيث شهدت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية تحسناً إثر الارتفاع المسجل في عدد منها على مستوى مؤشرات القيمة السوقية عاكسةً بذلك تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة، من أهمها: البنوك، والاستثمار، والعقارات، والطاقة.

كما كان للنتائج الإيجابية لأعمال الشركات المدرجة في عدد من البورصات العربية عن عام 2021، أثراً إيجابياً ساهم في تحسن أداء عدد من البورصات، علاوة على الأثر الإيجابي لمواصلة عدد من البورصات العربية لجهودها في تحفيز توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة من خلال عمليات الإدراج الجديدة.

وعلى الصعيد العالمي، ساهم ارتفاع الأسعار العالمية للنفط في تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل، انخفضت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية.

وسجلت القيمة السوقية للأسواق المالية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، ارتفاعاً بنحو 1.3 %، مستفيدة من نشاط التداول في عدد من القطاعات الرئيسة في البورصات العربية، منها: البنوك والعقارات والطاقة.

وفي هذا الإطار، سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل شهدت ست بورصات عربية أخرى تراجعاً في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير 2022.



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