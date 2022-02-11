«يوم الحب» يرفع تنافسية العروض بأسواق تجارة التجزئة

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

شهدت أسواق الدولة أخيرا مظاهر تنافسية لافتة في عدد من قطاعات تجارة التجزئة بالدولة، عبر عروض وحملات ترويجية عدة طرحتها منافذ ومنصات للتجارة الإلكترونية بمناسبة اقتراب مناسبة «يوم الحب» أو ما يطلق عليه عالميا «الفلانتين داي» الذي يصادف يوم 14 فبراير من كل عام.

ومن أبرز مظاهر التنافسية التي رصدتها «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية بين المؤسسات العاملة في قطاع تجارة التجزئة طرح منافذ للبيع حملات وعروض ترويجية تتضمن بعض المنتجات التي يزداد الطلب عليها كهدايا خلال تلك المناسبة ومن أبرزها العطور والساعات، منتجات الشكولاتة والحلوى وخصوصا المنتجات التي تتضمن عبواتها زخارف لأشكال قلوب بألوان حمراء، إضافة لبعض العروض على باقات الزهور سواء الطبيعية أو الاصطناعية.

وطرحت منافذ عروضا على هدايا الملابس والأحذية، فيما أطلقت منافذ ما يشبه الأدلة الإرشادية للمستهلكين لأبرز منتجات هدايا «يوم الحب»، وشملت مظاهر الاحتفاء بتلك المناسبة طرح عدد من المنافذ لمطبوعات عروضها مزينة بأشكال قلوب وزهور حمراء مع عبارات «هابي فلانتين داي» باللغة الإنجليزية.

وأطلقت بعض المنافذ حملات ترويجية لهدايا الأجهزة الإلكترونية سواء من سماعات الأذن الصغيرة او أجهزة مكبرات الصوت والساعات والهواتف الذكية وغيرها من المنتجات.

وشهدت منصات للتجارة الإلكترونية مظاهر تنافسية في طرح حملات وعروضا تخفيضيه بنسب متباينة على عدد من المنتجات بمناسبة «يوم الحب» شملت أبرزها الساعات والعطور والهواتف الذكية والمحافظ والحقائب الجلدية، إضافة للملابس، مع عروض لمنتجات التغليف والزينة المخصصة لتلك المناسبة.

وفي أسواق الذهب والمجوهرات تنافست عدد من المتاجر في طرح طرز وعروض مخصصة لتلك المناسبة، بدورها أطلقت مجموعة دبي للمجوهرات، حملة «الحب الأبدي» كحملة ترويجية خلال احتفالات موسم الحب،، تقدم خلالها 14 علامة تجارية وأكثر من 78 متجر مجوهرات تصميمات وقطع مجوهرات حصرية لهذا الموسم، فيما ستقدم بعض العلامات التجارية المشاركة عروض وخصومات حصرية على تشكيلة موسم الحب، بالإضافة إلى ذلك ستقدم العلامات التجارية المشاركة في الحملة هدايا مجانية عند التسوق بقيمة معينة في أي من متاجر المجوهرات المشاركة.



وطرحت متاجر للعطور ومنتجات التجميل والعناية الشخصية عروضا ترويجية بمناسبة «يوم الحب»، فيما عرضت منافذ لبيع القهوة والكعك منتجات خاصة بتلك المناسبة لحلوى على شكل قلوب حمراء.

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