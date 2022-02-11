تصرفات عقارات دبي تسجل 1.5 مليار درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 309 مبايعات بقيمة 976.42 مليون درهم، منها 50 مبايعة لأراضٍ بقيمة 361.54 مليون درهم، و259 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 614.88 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 132 مليون درهم في منطقة «الممزر»، تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة «الخليج التجاري».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، وثالثة في «اليفرة 2» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة ستة ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة «برج خليفة» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعتان بقيمة 39 مليون درهم و24 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، تلتها منطقة «برج خليفة» بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم، وثالثة في «اليفرة 1» بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 458.97 مليون درهم، منها 13 رهناً لأراضٍ بقيمة 282.78 مليون درهم، و77 رهناً لفلل وشقق بقيمة 176.19 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 168 مليون درهم، وأخرى في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 113 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 66.6 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الحبية الرابعة» بقيمة 42 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الثنية الثالثة» بقيمة أربعة ملايين درهم.

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