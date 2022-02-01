مجلس إدارة «سوق دبي المالي» يوصي بتوزيع 240 مليون درهم أرباحاً نقدية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة سوق دبي المالي، أمس، عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2021.

وناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه في 31 يناير 2022، البيانات المالية عن عام 2021، واعتمدها، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستعقد بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال، وبما يعادل 240 مليون درهم.



نتائج مالية

وأفادت شركة سوق دبي المالي في بيان لها، بأن صافي الأرباح بلغ 103.8 ملايين درهم مقابل 137.9 مليون درهم في عام 2020، في ما وصل إجمالي الإيرادات إلى 294.6 مليون درهم مقابل 337.2 مليون درهم. وتوزعت الإيرادات بواقع 213 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و81.6 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

وأكدت الشركة نجاحها في خفض إجمالي نفقاتها بنسبة 4%، وبما يوازي 8.5 ملايين درهم خلال عام 2021، وصولاً إلى 190.8 مليون درهم مقابل 199.3مليون درهم خلال عام 2020.

بدوره، سجل صافي الأرباح في الربع الأخير من عام 2021، قفزة كبيرة نسبتها 269% إلى 65.7 مليون درهم مقابل 17.8 مليون درهم في الربع المماثل من عام 2020، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 68% إلى 111.5 مليون درهم مقابل 66.2 مليون درهم.



انطلاقة جديدة

وقال رئيس مجلس الإدارة، هلال المري، إن عام 2021 يُعد بمثابة انطلاقة جديدة لسوق دبي المالي. وأضاف: «ثقتنا في الآفاق المستقبلية للسوق وقدرته على تحقيق النمو المستدام، لا تحُدها حُدود في ظل الدعم الكبير من قِبل القيادة والمبادرات المتعددة التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة الماضية من جانب اللجنة العليا لتطوير الأسواق المالية في دبي».

واكد أن تلك الثقة مُستمدة أيضاً من الأسس القوية للسوق، إذ يمتلك بنية أساسية وتنظيمية عالمية المستوى، وتميزاً مؤسسياً وقدرات تنافسية عالية تؤهله مُجتمعةً لتعزيز واستدامة نموه، وإسهامه المتميز في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لأسواق رأس المال.



المستثمرون الأجانب

ووفقاً للبيان، فقد حافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم الكبير في سوق دبي المالي خلال عام 2021، إذ استحوذوا على 45.8% من قيمة التداولات بصافي استثمار قيمته 1.9 مليار درهم كمُحصلة شراء، وبلغت نسبة ملكيتهم 22.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية العام.

أما حصة الاستثمار المؤسسي من التداول، فبلغت 45.8% بصافي استثمار قيمته 656 مليون درهم، كمُحصلة شراء.

مستثمرون جدد

استقطب سوق دبي المالي 7342 مستثمراً جديداً، بينهم 677 مؤسسة استثمارية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق نهاية العام 2021 إلى 852 ألفاً و212 مستثمراً، ينتمون إلى 209 جنسيات. وشكل الأجانب 63% من المستثمرين الجُدد (4626 مستثمراً).

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