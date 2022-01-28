اتفاقية تتيح لوكلاء السفر محتوى «طيران الإمارات» دون رسوم إضافية

المصدر: دبي ■ الإمارات لايوم

وقعت «شركة طيران الإمارات» اتفاقية جديدة مع منصة «أماديوس» للسفر، توسّع نطاق شراكتهما لمنح مجتمع تجارة السفر مزيداً من المرونة والاختيار والقدرات المستقبلية.

واعتباراً من الأول من فبراير 2022، سيتمكن جميع الشركاء التجاريين على «أماديوس» من الوصول إلى محتوى «طيران الإمارات» دون رسوم إضافية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إنه مع إعادة بناء الصناعة بعد جائحة «كوفيد-19»، سيستفيد كل أطراف سلسلة خدمات السفر من نماذج المشاركة المرنة والوسائل المتعددة للوصول إلى المحتوى الغني الديناميكي، وإمكانية تقديم منتجات وخدمات متميزة.

من جانبه، قال رئيس قسم السفر في «أماديوس»، ديسيوس فالموربيدا، إن تجديد الاتفاقية يعد معلماً رئيساً آخر في استراتيجيتنا للتوزيع ورحلتنا المستمرة للبيع بالتجزئة.

وأضاف: «من خلال الاتفاقية مع (طيران الإمارات)، نستهلُّ 2022 بالبناء على الزخم الذي حققناه على مر السنين لدعم تجارة التجزئة، ومواصلة تقديم مزيد من محتوى السفر عبر منصة أماديوس للسفر على مستوى العالم وعلى نطاق واسع».

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