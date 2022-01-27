مكتوم بن محمد يطلق «إكس كيوب» لتنظيم عمل صنّاع الأسواق في «دبي المالي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية نائب حاكم دبي، تأسيس شركة «إكس كيوب» (xCube) لتنظيم وتسهيل عمل شركات صناع الأسواق في سوق دبي المالي، وذلك كجزء من استراتيجية لجنة تطوير أسـواق المال والبورصات في دبي، الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة.

وأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بتعيين عيسى كاظم رئيساً لمجلس إدارة شركة «إكس كيوب»، فضلاً عن تعيين عارف أميري، وسعيد العور، وهند بنت محمد بن خرباش، وجاك فيسر، أعضاء في مجلس الإدارة.

وتهدف شركة «إكس كيوب» إلى استخدام وتطوير الخوارزميات والتقنيات الحديثة، لدعم أنشطة صناعة السوق والتداول عالي الوتيرة للأسهم النقدية والمشتقات المالية المدرجة في الأسواق المالية المحلية لدولة الإمارات.

صانع السوق

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة صندوق «إكس كيوب»، عيسى كاظم، إن الشركة ستعمل على إدارة صندوق صانع السوق، بما يوفر الدعم اللازم للمستثمرين الأفراد والشركات على حد سواء، حيث يلعب صنّاع السوق دوراً محورياً في تحسين فروقات الأسعار، والحد من تقلبات الأسواق، مؤكداً أن تبني أحدث تقنيات صناعة السوق في الأسواق المحلية، سيعزز اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين.

القدرة التنافسية

ويستهدف صانع السوق تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف، والتي يأتي على رأسها تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية في دبي، وجذب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها. كما يهدف الصندوق إلى تبني رؤية واضحة للاستثمار في الأسهم الواعدة، وتقليل حدة التقلبات في قيم تداول الأسهم ومؤشرات الأسواق المالية، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق، ومنحها دفعة إيجابية نحو تحقيق المزيد من النمو.

يذكر أن لجنة تطوير أسـواق المال والبورصات في دبي أعلنت نهاية العام الماضي خططها الرامية إلى إنشاء صندوقين كـ«صانع للسوق»، بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات درهم، بهدف تنشـيط عمليات التداول، وتحفيز اسـتدامة واسـتقرار السـوق، فضلاً عن تشـجيع المؤسـسـات الصغيرة والمتوسطة، وشـركات التقنية المتقدمة في دبي، على الإدراج في الأسواق المالية.

أهداف الشركة:

■ تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية في دبي.

■ جذب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

■ تبني رؤية واضحة للاستثمار في الأسهم الواعدة.

■ تقليل حدة التقلبات في قيم تداول الأسهم ومؤشرات الأسواق المالية.

■ تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق، ومنحها دفعة إيجابية نحو تحقيق المزيد من النمو.

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