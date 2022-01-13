مصطلح في العناوين.. مؤشر «S&P 500»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

هو مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وهو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية لـ500 شركة متداولة ورائدة في الولايات المتحدة، ويعتبر المؤشر أحد أفضل مقاييس أداء الأسهم الأميركية البارزة، وبالتالي، سوق الأسهم بشكل عام. يبدأ تحديد وزن كل مكون من مكونات المؤشر بجمع إجمالي القيمة السوقية لكل شركة في المؤشر معاً. ويستخدم المؤشر فقط الأسهم القابلة للتداول عند حساب القيمة السوقية، ما يعني الأسهم التي يمكن للجمهور تداولها. ويقوم المؤشر بتعديل القيمة السوقية لكل شركة للتعويض عن إصدارات الأسهم الجديدة أو عمليات اندماج الشركة. ويعد المؤشر أحد أكثر المؤشرات الأميركية انتشاراً، لأنه يمثل أكبر الشركات المتداولة في الولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news