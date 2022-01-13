تصرفات عقارات دبي تسجل 1.14 مليار درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.14 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 271 مبايعة بقيمة 827.83 مليون درهم، منها 81 مبايعة لأراضٍ بقيمة 316.98 مليون درهم، و190 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 510.85 ملايين درهم.

مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، ثم مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبيه الخامسة» بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم، وثالثة في «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 40 مليون درهم.

الشقق والفلل

وجاءت ثلاث مبايعات بقيمة 41، و32، و32 مليون درهم في منطقة «الخليج التجاري» كأهم مبايعات الشقق والفلل.

بدورها، تصدرت منطقة «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

الرهون والهبات

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 301.46 مليون درهم منها 17 رهناً لأراضٍ بقيمة 226.21 مليون درهم، و97 رهناً لفلل وشقق بقيمة 75.25 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «وادي الصفا 3» بقيمة 199 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ند الشبا الثالثة» بقيمة 21 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 9.96 ملايين درهم، كان أهمها في منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» بقيمة أربعة ملايين درهم، وأخرى في منطقة «مرسى دبي» بقيمة مليوني درهم.

• «جبل علي الأولى» تصدرت المناطق من حيث عدد المبايعات.

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