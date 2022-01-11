756 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: دبي - وام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 756 مليون درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 267 مبايعة بقيمة 555.57 مليون درهم منها 53 مبايعة أراض بقيمة 148.93 مليون درهم و214 مبايعة شقق و فلل بقيمة 406.64 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

و تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم و ثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

و تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 130 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 165.15 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 11.97 مليون درهم و50 رهن فلل وشقق بقيمة 153.18 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحضيبة بقيمة 45 مليون درهم وأخرى في منطقة السوق الكبير بقيمة 23 مليون درهم.

اما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 36.19 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 3 ملايين درهم.

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