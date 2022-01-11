مؤشر سوق دبي المالي يستهل تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي أمس، مرتفعاً بنسبة 0.3% عند مستوى 3230 نقطة، وسجلت الأسهم تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 497 مليون درهم. وشهدت أولى جلسات الأسبوع ارتفاع أسهم 18 شركة من أصل 33 شركة تم تداولها، أمس، بينما انخفضت أسهم ثماني شركات، وبقيت سبع على ثبات.

وأغلق سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 0.4% عند 4.99 دراهم، وبتداولات قاربت 21 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «أملاك للتمويل» بالنسبة القصوى عند 1.010 درهم، لأعلى مستوى له منذ 46 شهراً، وبتداولات تجاوزت 59 مليون سهم.

وارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 1.1% عند 2.67 درهم، وبتداولات تجاوزت 29 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.6% عند 0.327 درهم، وبتداولات تجاوزت 47 مليون سهم. وكان أكثر الأسهم تداولاً في جلسة بداية الأسبوع، سهم «ديار للتطوير» مرتفعاً بنسبة 5.4% عند 0.524 درهم، وبتداولات قاربت 174 مليون سهم.

بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضاً بنسبة 1% عند مستوى 8354 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار درهم. وانخفضت أسهم 27 شركة من أصل 49 شركة تم تداولها اليوم، بينما ارتفعت أسهم 12 شركة، وبقيت 10 على ثبات.

وأقفل سهم «إشراق للاستثمار» عند سعره السابق 0.350 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم. وارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.1% عند 18.74 درهماً، وبتداولات تجاوزت 18 مليون سهم، بينما انخفض سهم «ملتیبلاي» بنسبة 1.1% عند 1.78 درهم، وبتداولات تجاوزت 20 مليون سهم.

• 497 مليون درهم تداولات الأسهم في «دبي المالي» خلال تعاملات أمس.

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