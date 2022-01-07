في أول جمعة دوام رسمي.. سوق دبي المالي يرتفع بنسبة 0.8%

المصدر: مدحت السويفي – دبي

شهدت أسواق المال المحلية اليوم الجمعة أول دوام عمل رسمي في التاريخ بعد تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي في أول جلساته يوم الجمعة، مرتفعا بنسبة 0.8% عند مستوى 3220 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 224 مليون درهم.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع غالبية الأسهم المتداولة، إذ أغلقت أسهم 21 شركة على ارتفاع من أصل 29 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 4 شركات، وبقيت 4 أخرى على ثبات.

وأغلق سهم "إعمار العقارية" مرتفعا بنسبة 0.8% عند 4.97 درهم، وبتداولات قاربت 6 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "دبي للاستثمار" بنسبة 3.6% عند 2.02 درهم، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم.

وارتفع سهم "سوق دبي المالي" بنسبة 2.3% عند 2.64 درهم، وبتداولات قاربت 8 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "أملاك للتمويل" بالنسبة القصوى عند 0.884 درهم، وبتداولات قاربت 25 مليون سهم.

كما ارتفع سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 1.9% عند 0.322 درهم، وبتداولات تجاوزت 15 مليون سهم، بينما أغلق سهم "أمانات" عند سعره السابق 1.16 درهم، وبتداولات قاربت 9 ملايين سهم.

وأكثر الأسهم تداولا سهم "ديار للتطوير" مرتفعا بنسبة 3.3% عند 0.497 درهم، وبتداولات تجاوزت 51 مليون سهم.

كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي منخفضا بنسبة 0.2% عند مستوى 8379 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار درهم.

وانخفضت أسهم 16 شركة من أصل 46 شركة تم تداولها اليوم، بينما ارتفعت أسهم 24 شركة، وبقيت 6 على ثبات.

وأغلق سهم "الدار العقارية" مرتفعا بنسبة 1.2% عند 4.170 درهم، وبتداولات قاربت 71 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "إشراق للاستثمار" بنسبة 1.5% عند 0.350 درهم، وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم.

وانخفض سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 1.1% عند 18.540 درهم، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "ملتيبلاي" بنسبة 0.6% عند 1.800 درهم، وبتداولات قاربت 16 مليون سهم

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