«دبي المالي» يستهل أولى جلسات الأسبوع بـ «الأخضر»

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.5% عند مستوى 3159 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 182 مليون درهم، مستهلاً بذلك أولى جلسات الأسبوع عند المنطقة الخضراء.

وشهدت جلسة بداية الأسبوع ارتفاع أسهم 15 شركة من أصل 29 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم تسع شركات، وبقيت أسهم خمس شركات على ثبات.

وارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 7.5% عند 0.490 درهم، وبتداولات تجاوزت 52 مليون سهم، فيما ارتفع سهم «أملاك للتمويل» بالنسبة القصوى عند 0.709 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم.

وأغلق سهم «إعمار العقارية» عند سعره السابق 4.76 دراهم، وبتداولات بلغت نحو تسعة ملايين سهم، في حين ارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 1.3% عند 2.43 درهم، وبتداولات قاربت 10 ملايين سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «الاتحاد العقارية»، مرتفعاً بنسبة 4.8% عند 0.328 درهم، وبتداولات وصلت إلى نحو 60 مليون سهم.

من جهته، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضاً بنسبة 0.4% عند مستوى 8394 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.2 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 15 شركة من أصل 49 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 25 شركة، وبقيت أسهم تسع شركات على ثبات.

وانخفض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.8% عند 19 درهماً، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم، بينما انخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 2.69% عند 1.810 درهم، وبتداولات تجاوزت 40 مليون سهم.

وأغلق سهم «دانة غاز» عند سعره السابق 1.040 درهم، وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم، فيما انخفض سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.9% عند 4.20 دراهم، وبتداولات قاربت الثمانية ملايين سهم.

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