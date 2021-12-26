مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم، أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 272 مبايعة بقيمة 664.12 مليون درهم، منها 38 مبايعة لأراضي بقيمة 289.25 مليون درهم، و234 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 374.87 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، مبايعتين في منطقة «جزيرة 2»، الأولى بقيمة 80 مليون درهم، والثانية بقيمة 73 مليون درهم، تلتهما مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها أربع مبايعات بستة ملايين درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها مبايعتين بقيمة 28 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الثانية، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى، وأخيرا مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، وثالثة في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.11 مليار درهم، منها 14 رهنا لأراض بقيمة 416.06 مليون درهم، و44 رهنا لفلل وشقق بقيمة 693.98 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الصفوح الثانيه بقيمة 322 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الثالثه بقيمة 146 مليون درهم.

وشهدت الهبات، تسجيل 13 هبة بقيمة 266.43 مليون درهم، كان أهمها في منطقة الخليج التجارى بقيمة 160 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 40 مليون درهم.

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