«الإمارات دبي الوطني» ينضم إلى «بوابة التمويل التجاري الموحدة»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن انضمامه إلى «بوابة التمويل التجاري الموحدة»، المنصة التي تم تصميمها لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى التمويل اللازم لنمو أعمالها، ودعم استراتيجية الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم، وقعتها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مع البنك وشركة «كريديتي فينتك»، لدعم مشروع البوابة.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن من شأن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تعمل على ترسيخ مكانة «الاتحاد لائتمان الصادرات» كبوابة رئيسة تجمعها مع البنوك والمصدرين في منصة واحدة لتقديم حلول مالية مبتكرة.

وبموجب الاتفاق الجديد، سيوفر بنك الإمارات دبي الوطني، تمويلات تجارية للشركات الإماراتية، مدعومة بضمانات من «الاتحاد لائتمان الصادرات»، تقدم من خلال منصة «مونيموف» التابعة لـ«كريديتي فنتك».

وإضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، تتعاون شركة الاتحاد لائتمان الصادرات أيضا مع البنوك المحلية الأخرى للاستفادة من عملية رقمية شاملة مع آليات موحدة تساعد الشركات الإماراتية على حماية مستحقاتها التجارية.

دبي - الإمارات اليوم

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