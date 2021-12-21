مشروعات ووجهات «نخيل» الرئيسة تحصد 4 جوائز عالمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حازت «نخلة جميرا»، المشروع الرئيس التابع لـ«شركة نخيل العقارية»، جائزة «المشروع السياحي الرائد في العالم»، في حفل توزيع «جوائز السفر العالمية 2021»، في وقت توجت فيه ثلاثة مشروعات فيها بجوائز: «معلم الجذب السياحي الجديد الرائد»، و«الوجهة الشاطئية الرائدة في دبي»، و«الفندق الجديد الرائد في العالم».

وأفاد بيان صدر أمس، بأن «ذا ڤيو آت ذا بالم»، منصة المشاهدة بزاوية 360 درجة، التابعة لـ«نخيل»، والتي تم افتتاحها في قمة برج «ذا بالم تاور» في وقت سابق من العام الجاري، نالت لقب «معلم الجذب السياحي الجديد الرائد في الشرق الأوسط».

بدورها، فازت «بالم ويست بيتش»، وجهة «نخيل» الشاطئية للمطاعم والترفيه، والتي تم افتتاحها في عام 2020، بجائزة «الوجهة الشاطئية الرائدة في دبي»، في وقت فاز فيه فندق «سانت ريجيس دبي - ذا بالم» في برج «ذا بالم تاور»، بجائزة «الفندق الجديد الرائد في العالم».

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في «نخيل»، عمر خوري، إن الشركة تواصل تقديم وجهات رائدة للمقيمين والسياح في دولة الإمارات، من شأنها المساهمة بشكل إيجابي في دعم قطاعي السياحة والترفيه في دبي.

وأضاف: «يشرفنا تكريم (نخلة جميرا)، ووجهاتنا الرئيسة في الجزيرة التي تم افتتاحها بنجاح، على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، في حفل توزيع (جوائز السفر العالمية) التي تسلط الضوء على أبرز المعالم في القطاع السياحي بدبي، بما في ذلك الأعجوبة المعمارية المتنامية (نخلة جميرا)».

ووفقاً للبيان، يتكون برج «ذا بالم تاور»، المشروع متعدد الاستخدامات، التابع لـ«نخيل»، الواقع في قلب «نخلة جميرا»، من 52 طابقاً، ويضم فندق «سانت ريجيس دبي - ذا بالم»، الذي يشغل المستويات الـ18 الأولى، و432 شقة فاخرة في المستويات من 19 إلى 47، ومجمعاً ترفيهياً مكوناً من ثلاثة طوابق للمطاعم والتسلية والترفيه، إذ يضم المستويان 50 و51 «أورا سكاي بول»، أعلى حوض سباحة «إنفينيتي» في العالم، بزاوية 360 درجة، ومطعم «سوشي سامبا» العالمي، اللذين تم افتتاحهما نوفمبر الماضي.

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