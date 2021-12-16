عروض حصرية من "اتصالات" خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحتفل "اتصالات" بنسخة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق من خلال تقديم خصومات مذهلة تصل لغاية 55% على مجموعة واسعة من الأجهزة والملحقات.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع موسم الأعياد لتشكل الفرصة المثالية لمنح الهدايا واقتناء أحدث الأجهزة، حيث يمكن للمقيمين والزوّار الاستفادة إلى أقصى حد من مهرجان دبي للتسوق من خلال الاستمتاع بالخصومات التي تقدمها "اتصالات" على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والملحقات والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة التلفاز الذكية، وأجهزة المنزل الذكي، والألعاب من أشهر العلامات التجارية بما فيها "Apple".

وتتيح "اتصالات" خصومات تصل لغاية 55% على الملحقات، ولغاية 40% على أجهزة المنزل الذكي، ولغاية 30% على أجهزة التلفاز الذكية، ولغاية 25% على أجهزة الألعاب، ولغاية 20% على الهواتف الذكية، ولغاية 15% على الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، ولغاية 10% على مجموعة مختارة من أجهزة "Apple".

ويمكن شراء هذه الأجهزة والملحقات عبر تطبيق My Etisalat UAE ومنافذ البيع التابعة لـ"اتصالات" في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة مع خطط الدفع الذكية وبأقساط مرنة تمتد إلى 24 شهراً للأجهزة التي يزيد سعرها عن 500 درهم.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات" خالد الخولي: " تلتزم اتصالات بدعم مهرجان دبي للتسوق بصفتها شريك استراتيجي للمهرجان الذي تتزامن نسخته هذا العام مع احتفالات الدولة بذكرى خمسين عاماً على الاتحاد، لنتيح للزوّار العروض والخصومات الرائعة على أحدث الأجهزة والملحقات. ومن خلال خطط الدفع الذكية، تساهم ’اتصالات‘ في تيسير حصول مختلف شرائح العملاء على هذه الأجهزة والملحقات المتميزة للغاية ".

ويعود مهرجان دبي للتسوق في نسخته السابعة والعشرين في الفترة ما بين 15 ديسمبر 2021 إلى 30 يناير 2022، حيث يقدم للمقيمين والزوار مجموعة متنوعة من الفعاليات المبتكرة والترفيهية ذات المستوى العالمي، والسحوبات الضخمة، ومجموعة من العروض الترويجية على مدار 47 يوماً من الأحداث والفعاليات المتميزة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news