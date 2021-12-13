تصرفات عقارات دبي تجاوز 1.6 مليار درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.6 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 352 مبايعة بقيمة 857.22 مليون درهم، منها 37 مبايعة لأراضٍ بقيمة 192.12 مليون درهم، و315 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 665.11 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة «جميرا الأولى»، في وقت تصدرت فيه «المركاض»، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 48 مليون درهم.

بدورها، تصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بعد أن سجلت 43 مبايعة بـ110 ملايين درهم. من جهتها، سجلت الرهون قيمة قدرها 704.29 ملايين درهم، منها 12 رهناً لأراضٍ بـ55.48 مليون درهم، و48 رهناً لفلل وشقق بـ648.82 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 41.69 مليون درهم.

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