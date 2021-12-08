مجموعة جميرا تكشف عن أحدث منتجاتعها "جميرا مرسى العرب"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت "مجموعة جميرا"، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لـدبي القابضة، اليوم عن منتجعها الجديد "جميرا مرسى العرب"، الذي يمثل أحدث إضافاتها لمحفظة المجموعة من الفنادق والمنتجعات الشاطئية الفاخرة وذلك في خطوة لتعزيز مكانتها الراسخة في قطاع الضيافة وتقديم التجارب الاستثنائية.

ويقع المنتجع على أطول واجهة بحرية خاصة في إمارة دبي، والتي تحتضن أيضاً "برج العرب جميرا" المستوحى من مركب شراعي و"جميرا بيتش هوتيل" الذي يتميز تصميمه على شكل موجة. ويستمد "جميرا مرسى العرب" تصميمه من يخوت السوبر بأسلوب يحاكي طابع المستقبل، ويحتضن 386 غرفة وجناح إضافة إلى 4 أجنحة بنتهاوس و83 شقة فندقية تتوسّطها الحدائق الخضراء حيث أن جميع الغرف في المنتجع تقدّم إطلالات بانورامية استثنائية على الخليج العربي. ويضم "جميرا مرسى العرب" مرافق مخصصة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية والاسترخاء ويتميز بقائمة متميزة من المطاعم الشهيرة بما فيها مطعم بمفهوم جديد ومبتكر حيث يظهر وكأنه يضم أربعة مطاعم في مطعمٍ واحد، لتواصل "مجموعة جميرا" من خلال جميرا مرسى العرب عزمَها في توسيع آفاق عملها ومسيرتها الطموحة في قطاع الضيافة.

وبهذه المناسبة، قال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: "يرسي المشروع الملهم خطة جديدة للمرحلة المقبلة في قطاع الضيافة الفاخرة عبر التجارب الاستثنائية خصوصاً فيما يقدّمه من مساحات رحبة مصممة خصّصت لإثراء تجارب الضيوف وفق معايير عالمية ومبتكرة بالكامل، الأمر الذي يأتي في صميم رؤيتنا الثاقبة لتعزيز حضورنا في القطاع. ويعد ’جميرا مرسى العرب‘ بمثابة إضافة قيّمة لإفق إمارة دبي السّاحر، واستكمالاً لمحفظتنا المتميزة من الفنادق والمنتجعات الفريدة، ونحن على ثقة بأنه سيلبّي الاحتياجات المتنامية لضيوفنا ويرسّخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها علامة جميرا حول العالم."

ويعتبر تصميم "جميرا مرسى العرب" الآسر ثمرة إبداع المهندس المعماري الحائز على الجوائز "شون كيلا"، الذي يتمتع بخبرة عريقة ويقف وراء التصاميم الإبداعية لعدد من أبرز الصروح المعمارية، بما يلبّي التطوّر الذي تشهده إمارة دبي والخطة التي تبنتها لتكون مدينة رائدة عالميًّا ومركزًا دوليًّا نابضًا في المنطقة.

وقال شون كيلا: "كان هدفنا من التصميم المميّز لـ'جميرا مرسى العرب' تخطي توقعات المسافرين ومنحهم معايير الضيافة الفاخرة من منظور جديد كلياً بما يراعي الراحة الفائقة للضيوف، إلى جانب تقديم الخصوصية المطلقة والإقامة الحصرية. ومن خلال هذا العمل المستوحى من يخوت السوبر، نحن على ثقة من نجاحنا بتحقيق هدفنا المنشود. فقد أولينا اهتماماً خاصاً للارتقاء برحلة الضيوف وتقديم التجارب الفريدة لهم داخل المنتجع."

ويعتبر "جميرا مرسى العرب" جزءاً من مشروع أوسع تنفّذه "دبي القابضة" تأكيداً على التزامها بترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم. ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 160 ألف متر مربع ويضم مجموعة حصرية مكونة من 6 فلل استثنائية ساحليّة تطل على مرسى يخوت السوبر الفاخر ذا الـ 83 رصيفاً والذي يضم ممشى خشبي فخم.

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