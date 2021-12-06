"المركزي": ارتفاع 24,1 مليار درهم في الاصول المصرفية خلال شهر

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

ارتفعت اجمالي قيمة الاصول المصرفية للبنوك العاملة في الإمارات 24,1 مليار درهم خلال شهر واحد حيث ارتفعت من 3 تريليونات و247,1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي الى 3 تريليونات و271,2 مليار درهم في نهاية شهر اكتوبر الماضي وذلك وفقا لبيانات اصدرها المصرف المركزي مساء اليوم.

واظهرت بيانات المصرف المركزي ان اجمالي الودائع المصرفية قد ارتفعت 25 مليار درهم خلال شهر حيث زادت من تريليون و942,3 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي الى تريليون و967,3 مليار درهم في نهاية شهر اكتوبر الماضي نتيجة لزيادة ودائع المقيمين وذلك اثر زيادة في الودائع الحكومية بنسبة 5,5% والزيادة في ودائع القطاع العام بنسبة 3% فضلا عن الزيادة في ودائع القطاع الخاص بنسبة 0,6%.

واشارت البيانات الى ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1,3 % في نهاية شهر اكتوبر الماضي حيث ارتفعت من 449,1 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي الى 455,1 مليار درهم بنهاية اكتوبر الماضي بارتفاع 6 مليارات درهم وذلك نتيجة لارتفاع في النقد المصدر والحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية.

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