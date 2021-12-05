1319 خبيراً وطالباً يشاركون في «هاكاثون افتراضي» دولي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظّمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، هاكاثوناً دولياً افتراضياً، وذلك بالتعاون مع منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، وهدف الهاكاثون الذي يأتي ضمن جهود الهيئة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإيجاد حلول مبتكرة لتحديات في ثلاثة مجالات، هي الأمان الرقمي، واستخدام البلوك تشين في تحسين جودة الحياة، والتغير المناخي.

ويندرج هذا الهاكاثون ضمن جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لخدمة المجتمع، ومسؤوليتها في دفع التكنولوجيا الرقمية إلى الأمام، وتحقيق التحول الرقمي على المستوى الوطني، وتبادل المعرفة على المنصات الدولية.

وبلغ عدد المشاركين في هذا الهاكاثون 1319 مشاركاً، منهم 233 مشاركاً من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و1041 مشاركاً من آسيا، و22 مشاركاً من أوروبا، و16 مشاركاً من الولايات المتحدة الأميركية، و7 مشاركين من الدول الإفريقية، وبلغ متوسط معدل أعمار المشاركين 27 عاماً، حيث كان عمر أكبر المشاركين 57 عاماً، في حين بلغ عمر أصغر مشارك 15 عاماً.

وأعلنت الهيئة أنها تعمل حالياً على تقييم المشاريع المقدمة في الهاكاثون، لاختيار أفضل ثلاثة مشاريع في كل مجال، على أن يتم الإعلان عن أسماء المشاريع الفائزة خلال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة، والذي من المقرر أن تستضيفه الدولة في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري.

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