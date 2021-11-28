تراجعات حادة في سوق دبي .. والمؤشر يهبط لأكثر من 4٪ في بداية الجلسة

المصدر: مدحت السويفي - دبي

تراجعات أسواق الأسهم المحلية بقوة في مستهل جلسة اليوم الأحد بعد التراجعات الحادة التي تعرضت لها الأسواق العالمية في نهاية جلسة الجمعة الماضية إثر الكشف عن متحور جديد لكورونا ومخاوف من تأثيراته السلبية.

واستهل سوق دبي المالي تعاملات جلسة اليوم الأحد على انخفاض بنسبة 4.6% عند مستوى 3027 نقطة، وبتداولات بلغت 125 مليون درهم.

وشهدت تداولات اليوم تراجعاً جماعياً للأسهم يترأسها سهم "سوق دبي" و"ديار للتطوير" و"الاتحاد العقارية" بأكثر من 8%، وأسهم "إعمار العقارية" و"جي أف أتش" بأكثر من 6%.

وافتتح سوق أبوظبي المالي جلسته التداولية علي هبوط بنسبة 2.5% عند مستوى 8247 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 108 ملايين درهم.

وتتداول أسهم "دانة غاز" و"إشراق للاستثمار" و"منازل" على انخفاض بأكثر من 8%، بينما تنخفض أسهم "أبوظبي الأول" و"اتصالات" و"ألفا ظبي" بأكثر من 2%..

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